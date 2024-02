Funtrab promove Feirão da Empregabilidade nesta terça com 130 vagas

Carteira de Trabalho / Foto: Bruno Rezende

Neste início de fevereiro, para propor dinamicidade aos processos seletivos e aproximar empresas contratantes e candidatos que estão em busca de empregos, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) organiza nesta terça-feira (6) o Feirão da Empregabilidade.



Estarão presentes as equipes de recrutamento as empresas nos segmentos de restaurantes, rede de farmácias, materiais de construção, manutenç.ao de serviços industriais, residencial de alto padrão, confecções, ramo energético, transporte rodoviário de passageiros e rede supermercadista.



São 130 oportunidades nas áreas de Serviços, Transporte e Comércio nas funções de servente de limpeza, cumim, garçom, auxiliar de bar, estoquista, cozinheiro de restaurante, atendente de lojas, farmacêutico, auxiliar de cozinha, atendente, ajudante de carga e descarga, vendedor interno, motorista de caminhão, operador de caixa, jardineiro, limpador de vidros, porteiro, serigrafista, costureira de máquinas industriais, auxiliar de costura, gesseiro, instalador de tubulação, oficial de manutenção, pintor de alvenaria, serralheiro, motorista de ônibus rodoviário, repositor de mercadorias e caixa de loja, além das mais de 1,7 mil oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas.



Vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Funtrab, alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como intermediadora entre o trabalhador e a vaga.



O Feirão acontece no piso térreo da sede Funtrab em Campo Grande, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 8h às 11h e das 13h às 16h. Interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho para se cadastrar.