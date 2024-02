Funtrab, SED e Senac realizam cursos de primeiros socorros

Curso de primeiros socorros / Divulgação

Para atender as exigências de contratação para o ano letivo escolar de 2024, junto à necessidade de aprimoramento dos profissionais da educação na rede pública de ensino, a Diretoria de Qualificação da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), por meio de contrato firmado com o Senac, realizou os cursos de Primeiros Socorros.

O curso foi ministrado nesta quarta (31) e quinta-feira (1º) no Senac Horto, cujo objetivo é preparar os profissionais da rede pública de ensino para desenvolver habilidades necessárias à prestação de primeiro atendimento a vítimas de acidentes ou mal súbito nas unidades escolares até a chegada do atendimento especializado.

Inicialmente, as turmas foram destinadas para 20 cursistas e ao final da execução, foram habilitados mais de 50 profissionais de diversas unidades escolares da Capital. A expectativa é a abertura de novas turmas para a formação de mais de 100 profissionais ainda na primeira quinzena de fevereiro.

A Funtrab em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), através do programa ‘MS Qualifica’ atendem a população nos mais amplos aspectos, de formação, de segurança e conhecimento, para que a comunidade escolar tenha a tranquilidade necessária para avançar na educação das crianças e adolescentes de nosso Estado.

As diretrizes e estratégias a respeito da qualificação profissional no Estado foram definidas pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), através da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho, que, considerando a qualificação como política de empregabilidade e geração de renda, vincula-se e articula-se diretamente à Funtrab.