Fusca capota em ribanceira da MS-450 em Palmeiras

Veículo com as duas rodas para cima / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 31, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado após um Fusca cair em uma ribanceira na MS-450, também conhecida como Estrada Parque, no distrito de Palmeiras.

Por volta das 11h36, os bombeiros encontraram um VW Fusca vermelho que havia capotado próximo ao ribeirão Vermelho. O veículo era conduzido por uma mulher de 40 anos, que foi resgatada com dores na coluna, especificamente na região torácica, além de escoriações nas mãos. Ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de saúde de Dois Irmãos do Buriti, que estava no local antes da chegada dos bombeiros. Posteriormente, ela foi transferida para a viatura de resgate e transportada ao pronto-socorro, onde chegou consciente e orientada.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.



