Gabarito digital facilita correção de prova teórica do Detran-MS

Rachid Waqued

No segundo semestre do ano passado, o Detran-MS implantou o gabarito digital da prova teórica de habilitação, permitindo aos candidatos consultar online a prova teórica e respectivo gabarito. A tecnologia ainda permite que os candidatos entrem com recursos de forma digital, proporcionando mais agilidade ao processo que antes era executado por requerimento escrito.

Segundo o gerente de Cursos e Capacitação do Detran-MS, Emerson Tiogo, a iniciativa amplia a transparência no processo de avaliação teórica, com acesso não só ao resultado do exame, mas a possibilidade de análise de cada item avaliado.

“Ao disponibilizar esse serviço, o Detran-MS amplia a transparência no processo de aplicação do exame teórico, pois, a partir de agora, o candidato terá acesso a todas as questões que compuseram seu exame, permitindo-lhe interpor recurso aos itens que julgar divergentes ou inconsistentes”, explica do gerente.

Mesmo com a rapidez do recurso de prova teórica digital, o número de pedidos de recursos caiu 80% desse a implantação da nova ferramenta. Para a Gerência Cursos e Capacitação do Detran-MS, os candidatos avaliam melhor a interposição de recursos inconsistentes, como ocorria antes da digitalização.

“O gabarito digital permite que o candidato entenda onde errou, por isso, o número de recursos diminuiu”, disse Emerson Tiogo.

O gabarito digital está disponível para todos os candidatos que fazem prova teórica de primeira habilitação, renovação de habilitação, condutores infratores e cursos especializados, seja digital ou não. Para utilizar a ferramenta, o aluno deve acessar o portal de serviços MEU DETRAN, no menu HABILITAÇÃO e PROVA TEÓRICA, entrar com CPF e senha.