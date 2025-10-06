Acessibilidade

06 de Outubro de 2025 • 12:07

Gabarito preliminar do concurso unificado já está disponível

Prazo de 48 horas para recurso contra questões e gabaritos começa hoje

Agência Brasil

Publicado em 06/10/2025 às 10:24

Tomaz Silva/ Agência Brasil

O gabarito preliminar das provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), aplicado neste domingo (5), foi disponibilizado às 10h desta segunda-feira (6).

Os candidatos poderão conferir os gabaritos preliminares no site oficial da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame, na Página de Acompanhamento. O participante deve fazer o login com a conta do portal Gov.br .

Por medida de segurança, os diversos cadernos de provas dos nove blocos temáticos também estão sendo publicados hoje, conforme informado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista à imprensa, na noite desse domingo (5).

Os candidatos terão até quarta-feira (8) para entrar com eventuais recursos contra as questões ou gabaritos, na Página de Acompanhamento do certame.

CNU 2025 no Brasil
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, na noite de ontem, que o percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ficou em 42,8%.

No total, 761.545 se inscreveram, o que significa que mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame. Na primeira edição do CNU, em 2024, o índice de abstenção foi de 54%. A ministra classificou a primeira fase do cocncurso como tranquila.

Próximos passos
O cronograma oficial do certame prevê também a divulgação das notas finais das provas objetivas e a convocação para a segunda fase do CNU 2025 no dia 12 de novembro. Mesma data das convocações para a avaliação de títulos e para os procedimentos de verificação da condição declarada no ato de inscrição (cotas raciais) e de caracterização da deficiência (PCD).

Somente para os candidatos convocados, a prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro. Conforme o calendário, o resultado preliminar da discursiva sairá em 23 de janeiro. A partir dessa data, serão feitas três chamadas de confirmação de interesse.

Caso algum candidato chamado na primeira lista desista do concurso, ele pode abrir espaço para novos convocados. A lista após a terceira confirmação de interesse será divulgada em 16 de março, quando terá início as convocações dos aprovados para nomeação a cargos públicos e, quando for o caso, para realização do curso de formação.

CNU 2025
A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais. Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário.

Estão previstas 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para preenchimento no curto prazo após a homologação dos resultados, informou o ministério.

