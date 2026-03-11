Acessibilidade

11 de MarÃ§o de 2026 • 13:39

JustiÃ§a

Gaeco deflagra OperaÃ§Ã£o Pombo Sem Asas em MS

OperaÃ§Ã£o mira organizaÃ§Ã£o criminosa que utilizava corrupÃ§Ã£o de policial militar para introduzir drogas e celulares em unidade prisional

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 11/03/2026 Ã s 10:20

DivulgaÃ§Ã£o/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou na manhã de hoje a Operação “Pombo Sem Asas”, com o objetivo de desmantelar o núcleo de facção criminosa de âmbito nacional que atua no Estado, notadamente em unidades prisionais da Capital, voltado para a prática de crimes de tráfico de drogas e que se valia da corrupção ativa de servidor público para o alcance de seus objetivos.

A investigação, iniciada a partir do compartilhamento de provas obtidas em apuração anterior que levou à exclusão de um policial militar pela prática de corrupção, revelou um esquema estruturado para garantir a entrada de entorpecentes e aparelhos celulares no complexo penitenciário de Campo Grande mediante o pagamento de propina. O servidor, então responsável pela vigilância externa através das torres do presídio da Capital, recebia vantagens financeiras indevidas de internos e familiares, integrantes de facção criminosa, para permitir o arremesso de pacotes contendo drogas e celulares por cima dos muros da unidade.

O trabalho investigativo demonstrou que detentos coordenavam a logística externa dos arremessos de objetos ilícitos, executados por membros da organização criminosa que estavam em liberdade. O grupo também utilizava contas bancárias próprias e de terceiros para movimentar valores do tráfico e realizar o pagamento de subornos, visando à manutenção das comunicações com o meio externo e ao fortalecimento da facção no Estado. Além dessa atuação, a rede criminosa articulava, ainda, o envio de entorpecentes para outraszunidades da federação.

A operação cumpre 35 (trinta e cinco) mandados judiciais de prisão preventiva e 24 (vinte e quatro) de busca e apreensão domiciliar, na cidade de Campo Grande e nos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. A investigação contou com o apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Estado e da Gerência de Inteligência Penitenciária da Agepen. As diligências contam com o apoio operacional da Polícia Militar, por meio de equipes do Batalhão de Choque, do Batalhão de Operações Especiais e das Forças Táticas do 1º Batalhão de Polícia Militar e da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar.

O nome da operação – “Pombo Sem Asas” – faz alusão ao termo utilizado pelos próprios criminosos para nominar os pacotes contendo drogas e celulares lançados para o interior do presídio (“pombos”), seja por simples arremessos manuais, seja com a utilização de drones, e à ação do Estado em interromper esse fluxo, neutralizando a logística de comunicação e o abastecimento de materiais ilícitos para a organização criminosa.

