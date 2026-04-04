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LADÁRIO

Gambá dá susto em comerciantes e Bombeiros salvam animal

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de acionar equipes especializadas em situações envolvendo animais silvestres, evitando tentativas de captura por conta própria.

Redação

Publicado em 04/04/2026 às 09:15

Atualizado em 04/04/2026 às 09:38

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Na manhã de ontem (03), por volta das 09h30, a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um estabelecimento comercial localizado na Rua João Goulart, no bairro Santo Antônio, em Ladário (MS)

Segundo o solicitante, havia um animal escondido embaixo do balcão do comércio, gerando preocupação no local. Ao chegar, a equipe realizou a contenção e a captura do animal, um gambá ,de forma segura, evitando riscos tanto para as pessoas quanto para o próprio animal.

Após a captura, foi constatado que o animal não apresentava ferimentos. Diante disso, a guarnição realizou a soltura em uma área mais afastada da região urbana, garantindo a preservação da fauna e a segurança da população.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de acionar equipes especializadas em situações envolvendo animais silvestres, evitando tentativas de captura por conta própria.

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