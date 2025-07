Games e oficina de cinema são oferecidos pelo MIS durante as férias

Daniel Reino/Setesc

Um taumatrópio é um brinquedo óptico que consiste em um disco de papelão com uma imagem em cada lado é preso a dois pedaços de barbante. Quando as cordas são torcidas rapidamente entre os dedos as imagens dos dois lados parecem se combinar em umas graças aos princípios da persistência da visão. Foi inventado em 1824, por Peter Mark Roget.

Na próxima sexta-feira (25) o Museu da Imagem e do Som de MS, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, vai oferecer gratuitamente para a criançada uma programação de férias com games e oficina de cinema. A garotada vai poder jogar num aparelho de Xbox jogos como Naruto e Dragon Ball e participar de uma oficina dos primórdios do cinema para aprender a fazer um taumatrópio.

O coordenador do MIS, Marcio Veiga, disse que o museu também tem a finalidade educativa.

“O Museu da Imagem e Som tem como objetivo, além da salvaguarda da obra de imagem e som de Mato Grosso do Sul e da preservação, também dentro do ponto de vista educativo. As férias é um momento muito especial para as crianças, estudantes, é um momento que eles têm de ociosidade em casa e que eles podem experimentar outras experiências em outros espaços. E o museu está sempre de portas abertas para receber e oferecer novas informações, novas experiências”.

Para Marcio, os games também estão nesse escopo da imagem e do som.

“Para que essas crianças possam interagir com a memória, com a história da imagem do som de Mato Grosso do Sul,.os games estão dentro desse escopo da imagem de som e desde os tempos muito antigos eles sempre fizeram muita diferença na questão do entretenimento, da diversão de jovens, de crianças, inclusive adultos. E a gente vai oferecer uma pequena amostra de videogame aqui para essas crianças dentro dessa programação de férias e juntamente com oficinas relacionadas ao audiovisual. Nós vamos debater um pouquinho, falar um pouco sobre os primórdios do cinema, oferecer uma oficina de animação e também uma oficina de taumatrópio, que é uma forma de animação também manual e que as crianças vão ter oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o cinema no seu início e também poder curtir curtas metragens, filmes produzidos em Mato Grosso do Sul, produzidos no Brasil e até internacionais para que eles possam curtir um pouco mais essas férias e ter experiências diferenciadas do dia a dia que eles têm nas escolas”.

A participação é gratuita e aberta a todas as crianças durante as férias escolares. O MIS fica no 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro.

