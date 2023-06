Gás natural é alternativa para ampliar fontes renováveis

Divulgação

O aumento do consumo de gás natural, seja como combustível para movimentar motores e engrenagens da indústria, ou queima para produzir chama e gerar calor nas residências e estabelecimentos comerciais, está associado às vantagens em relação a custo, logística e segurança e atrelado à consciência ambiental.

“Há uma consciência unânime de que o gás natural, além de se tornar um insumo fundamental para o crescimento das atividades econômicas, é o divisor da sustentabilidade ambiental, da transformação do modo como fazemos uso dos bens e recursos naturais disponíveis para suprir as nossas necessidades, sem comprometer esses mesmos bens para as gerações que ainda estão por vir”, observa o diretor-presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos. “A sustentabilidade já é o principal eixo da economia”, reforça.

De acordo com a Companhia, a principal meta no planejamento estratégico da empresa é ampliar o acesso ao gás natural e possibilitar que um número maior de municípios e clientes desfrutem dos benefícios econômicos, sociais e ambientais do gás canalizado. “Não há nenhuma dúvida sobre a importância do Gás Natural para a transição. A ampliação de energia de fontes renováveis e a redução do uso de combustíveis fósseis, além do foco em eficiência energética e dos investimentos em tecnologia, são as bases para a transição energética de baixo carbono”.

“Como fonte de energia limpa e segura, é uma matriz estratégica para o crescimento econômico e também reforça nosso compromisso com os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) e meta estabelecida pelo Governo do Estado de tornar MS Carbono Neutro. Em Mato Grosso do Sul existem inúmeros projetos de aproveitamento de resíduos oriundos de atividades como a suinocultura e setor sucroenergético, mas este é só o começo”.

Para a MSGÁS, a expansão da produção de biometano depende, em parte, de políticas públicas e aprimoramentos regulatórios, como o Programa Metano Zero, além de remoção de barreiras tributárias e não tributárias, na medida em que as características dessas plantas e dos seus modelos de negócios se diferenciam de padrões estabelecidos para os combustíveis já consolidados. “A outra parte que impulsiona tais investimentos vem pela demanda do mercado, em especial de empresas com metas de redução de emissões e com a visão de que é preciso fazer mudanças importantes nos processos para garantir uma produção sustentável”.

Para avançar nesses desafios, é preciso, segundo a empresa, investir na solidez da companhia, que já é reconhecida regional e nacionalmente. Hoje a MSGÁS tem capacidade instalada para suprir demandas de seis segmentos: termelétrico, industrial, veicular, comercial, Residencial e Cogeração de Energia. “Nos últimos anos a MSGÁS registrou um salto de crescimento e importância tanto regional quanto nacional, se consolidando como uma das principais e mais conceituadas distribuidoras de gás natural do País”.

Em Mato Grosso do Sul o combustível está se incorporando gradativamente ao cotidiano das pessoas e girando o motor da economia. Energia limpa, eficiente e moderna, o Gás Natural já abastece hospitais, o Mercadão Municipal, fábricas, comércios e residências em Mato Grosso do Sul. Entre os clientes precursores estão a ADM, Semalo, Coca-Cola, shoppings Campo Grande e Norte Sul Plaza, na Capital; e Suzano e Eldorado, no ramo da celulose, ArcelorMittal (siderúrgica), Metalfrio, Cargill, Sitrel, Feral Metalúrgica, NIT Fiação e Comércio e a Usina Termelétrica, em Três Lagoas.

Do ponto de vista estrutural no processo de distribuição, a MSGÁS também coloca a segurança como ação prioritária. “Com tubulações de aço carbono ou polietileno de alta densidade e o serviço de distribuição dá ao consumidor uma logística prática, segura e eficiente”.

A MÚLTIPLA UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL NO DIA A DIA

Comercial – Estabelecimentos comerciais nos diversos ramos de atividade podem utilizar o Gás Natural canalizado em aplicações como fritadeiras, máquinas de absorção, caldeiras, fornos, fogões, aquecedores de água, geradores de energia elétrica, ar-condicionado e refrigeradores com motores a gás.

Residencial – Nos condomínios, o Gás Natural pode ser utilizado tanto nos apartamentos como em área de lazer. Nas unidades residenciais, seu uso vai desde a cozinha, com a cocção de alimentos, até o banheiro e área de serviço, com o aquecimento da água. Já na área de lazer, pode ser o combustível de churrasqueiras e ainda aquecer piscina e sauna.

Veículos – Com o GNV, obtém-se mais economia no consumo de combustíveis, seja para o veículo particular, uma frota, táxis ou carros de aplicativos. Com o GNV pode-se rodar mais pela cidade e também contribuir com o meio ambiente.

Indústria – O Gás Natural pode substituir os combustíveis nas indústrias dos mais diversos segmentos. Pelo seu grau de pureza, controle de pressão e regulagem da chama, é um diferencial competitivo e determina a qualidade final dos produtos.

Sobre a MSGÁS

Criada em 21 de maio de 1998, a MSGÁS é uma empresa de economia mista, composta pelo Governo do Estado, que detém 51% das ações e pela Commit Gás S.A., com 49%. A companhia é responsável pela distribuição de Gás Natural canalizado de Mato Grosso do Sul, com rede de 436 quilômetros, atendendo 14,5 mil unidades consumidoras nos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e cogeração.