Gato-mourisco de pelo avermelhado é descoberto na Serra do Amolar

Câmeras trap flagraram espécie / Divulgação, IHP

Uma nova variedade de gato-mourisco com pelagem avermelhada foi registrada pela primeira vez na Serra do Amolar, região do Pantanal de Corumbá, a aproximadamente 425 quilômetros de Campo Grande. O avistamento foi feito através de câmeras de monitoramento instaladas pela equipe de pesquisa do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), que compartilhou a descoberta com o público.

O felino, uma subespécie rara e ameaçada de extinção, foi capturado pelas câmeras armadilhas da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Acurizal em novembro de 2022. Este registro é parte de um extenso levantamento de dados realizado ao longo de 53 mil dias de monitoramento, iniciado em 2009, que já havia identificado a espécie, mas com a pelagem cinza, comum em outros habitats do Pantanal.

De acordo com Rodolfo Cezar de Sousa, assessor de imprensa e pesquisador do IHP, a nova descoberta oferece importantes insights sobre a evolução das espécies e destaca a singularidade da biodiversidade pantaneira. Ele também sugere que a variação na coloração do felino, típica de áreas mais secas e abertas, pode indicar uma adaptação às mudanças climáticas, que estão tornando a região mais árida.

Sousa afirmou que esse avistamento na Serra do Amolar pode ser um reflexo das alterações ambientais no Pantanal, que estão forçando espécies como o gato-mourisco a migrar para novas áreas. "Registros como esse podem representar transformações ecológicas significativas no Pantanal, e estamos totalmente comprometidos em monitorar e entender essas mudanças", concluiu o pesquisador.

Essa descoberta sublinha a importância de estudos contínuos para a preservação da fauna do Pantanal e reforça a necessidade de monitoramento ambiental em regiões ecologicamente sensíveis.