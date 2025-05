Jaguatirica atropelada é recolhida em bairro de Campo Grande

Jaguatirica teria sido atropelada / Divulgação

Uma jaguatirica foi encontrada morta na manhã desta terça-feira, 13, na Rua Sagarana, na ponte do bairro Zé Pereira, em Campo Grande. O animal silvestre, uma fêmea adulta, teria sido vítima de atropelamento, segundo relatos de moradores.

A Patrulha Ambiental da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada após solicitação do gestor da GOFMA (Gerência Operacional de Fiscalização do Meio Ambiente), GCM, que recebeu imagens do felino deitado no passeio público.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que se tratava de uma jaguatirica (Leopardus pardalis), que já havia sido retirada da pista por populares e deixada na calçada. A guarnição realizou o recolhimento do animal, que foi acondicionado em um saco e transportado até o Hospital Veterinário do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres).

De acordo com a equipe do CRAS, a jaguatirica era uma fêmea adulta e a provável causa da morte foi politraumatismo, causado pelo impacto do atropelamento. O caso agora será analisado por especialistas do centro, que farão os devidos estudos e encaminhamentos.

