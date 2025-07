GEPI apresenta irrigação sustentável no Pantanal Tech 2025

Vitrine na área experimental de irrigação do GEPI (Grupo de Estudos em Produção Integrada) / (Foto João Éric)

Durante a edição de 2025 do Pantanal Tech, realizada em Aquidauana, a área experimental de irrigação do GEPI (Grupo de Estudos em Produção Integrada) chamou a atenção dos visitantes ao mostrar como a tecnologia pode revolucionar o uso da água na agricultura. A vitrine apresentou um cultivo de feijão do grupo carioca, plantado em sistema de plantio direto e irrigado por pivô central FOCKINK®, evidenciando a importância do uso racional dos recursos hídricos.

O responsável pelo projeto, Prof. Dr. Adriano da Silva Lopes, destacou a relevância da demonstração prática para o setor agrícola. Segundo ele, “a irrigação sustentável é fundamental para aumentar a produção de alimentos de qualidade, ao mesmo tempo, em que preserva o solo e a água — elementos essenciais para garantir colheitas rentáveis mesmo em períodos menos favoráveis”. Adriano reforçou que o uso eficiente da água amplia as oportunidades de renda para os produtores, tornando a agricultura mais sustentável e economicamente viável.