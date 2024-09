Golf está no leilão do Detran-MS de setembro

Quem sempre quis um Volkswagen Golf Highline para chamar de seu, essa é a hora! O primeiro leilão de setembro do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) tem um modelo ano 2013/2014 de cor azul entre os lotes, com lance inicial de R$ 8.019,00. No mercado de seminovos os preços desse mesmo modelo variam entre R$ 63.120 e R$ 87.900.

Também está entre os lotes a Honda/CG 160 2021/2022 de cor vermelha. O lance inicial do lote 57 é de R$ 3.849,00. Assim como o Golf, a motocicleta está entre os lotes de veículos conservados que podem circular. Desta modalidade podem participar pessoas físicas e jurídicas.

Ao todo, este certame do Detran-MS, oferta 215 lotes. São 134 lotes de veículos para circulação, 80 lotes de sucata aproveitável e um lote único de sucata inservível. Os lances já podem ser ofertados no site www.barretoleiloes.com.br do leiloeiro credenciado, Bruno Barreto.

A visitação presencial será nos dias 16 e 17 de setembro no Pátio da PMAX, que fica na Rua Gigante Adamastor, n° 16, Bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande, no horário das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

O edital completo contendo todas as especificações para cada modalidade, bem como a relação de bens ofertados, pode ser conferido AQUI.