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Alerta

Golpistas usam nome da Agehab-MS para cobrar taxas por falsas moradias

Criminosos se passam por servidores e dizem que vítimas foram selecionadas para receber casas; agência informou que já adotou as medidas cabíveis

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/08/2026 às 16:53

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Criminosos estão entrando em contato com cidadãos e se passando por servidores da agência / Ilustrativa

A Agehab-MS (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) alerta para um golpe envolvendo o nome da instituição. Criminosos estão entrando em contato com cidadãos e se passando por servidores para informar sobre uma suposta seleção para recebimento de unidades habitacionais.

Na abordagem, os golpistas afirmam que a liberação da moradia estaria condicionada ao pagamento de taxas. De acordo com a Agehab, qualquer cobrança desse tipo é falsa, já que o órgão não exige pagamento para seleção ou concessão de unidades habitacionais.

No comunicado, a agência também esclarece que a contemplação de moradias ocorre exclusivamente por meio dos procedimentos oficiais de seleção. Esses processos podem incluir a publicação dos atos no Diário Oficial, não havendo liberação de unidades por meio de contatos informais que condicionem o benefício ao pagamento de valores.

Diante das abordagens, a orientação é não realizar transferências ou outros pagamentos e não fornecer dados pessoais, senhas, códigos de segurança ou informações bancárias aos suspeitos.

Quem receber uma mensagem ou ligação desse tipo deve procurar os canais oficiais da Agehab para confirmar a informação antes de tomar qualquer providência. A recomendação também é registrar ocorrência policial, sempre que possível, para que a abordagem possa ser formalmente comunicada às autoridades. A Agência informou que já adotou medidas relacionadas aos casos que chegaram ao seu conhecimento e também realiza apurações internas sobre as ocorrências.

Canais oficiais da Agehab:
E-mail: encarregadolgpd@agehab.ms.gov.br
Telefone: (67) 3348-4168

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