Governador abre diálogo para parcerias com a UFGD

Riedel planeja parcerias para UFGD / Saul Schramm

O governador Eduardo Riedel (PSDB) se reuniu nesta quinta-feira (02) com o reitor da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Jones Goettert. No encontro ele se colocou à disposição para discutir parcerias com a universidade, em áreas como ensino, inovação, cultura, inclusão e pesquisas.

“Tivemos uma ótima reunião, que nos surpreendeu positivamente a abertura que o governador nos deu para discutir eventuais parcerias com a UFGD. Começamos um diálogo para fazermos projetos em conjunto, em diferentes áreas, com produções que possam de fato chegar as pessoas, principalmente para quem mais precisa”, afirmou o reitor.

Ele destacou que estes projetos e ações podem ser voltadas desde assentamentos rurais a comunidades indígenas. “Temos uma série de possibilidade, que podem ter como foco a inovação até a educação básica, por exemplo”.

O vice-governador Barbosinha participou da reunião e disse que possíveis parcerias entre o Governo do Estado e a UFGD podem trazer benefícios à população. “Hoje foi dado um passo importante, com um diálogo fecundo entre as partes, pois são ações em pesquisas, trabalho científico que podem envolver comunidades indígenas, quilombolas, assim como pequena e grande agricultura. A Universidade é onde florescem as ideias e o Estado poderá colocar em prática”.

Também participaram da reunião pró-reitores da UFGD, assim como coordenadores de extensão da universidade.