Governador acompanha entrega da ponte provisória em Rio Negro

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o comandante militar do Oeste, General Alcides, estiveram nesta semana no município de Rio Negro para acompanhar de perto a finalização dos trabalhos de montagem de uma ponte provisória que vai restabelecer o tráfego na região.

A visita ocorreu no canteiro de obras da chamada ponte LSB, estrutura montada pelo Exército Brasileiro por meio do 9º Batalhão de Engenharia de Combate. Durante a agenda, as autoridades verificaram o andamento das etapas finais da montagem e também acompanharam a travessia pelo Rio do Peixe em uma passadeira já instalada no local.

Por quase 20 dias, uma equipe de aproximadamente 80 militares de Aquidauana atua intensamente na cidade de Rio Negro para viabilizar a nova estrutura. A ponte provisória é considerada essencial para a retomada do fluxo de veículos, interrompido desde o desabamento da antiga ponte de concreto, ocorrido em 22 de fevereiro.

Enquanto a travessia principal não fica pronta, o Exército já havia instalado uma passarela flutuante, permitindo a circulação de pedestres e reduzindo os impactos para moradores, estudantes e produtores rurais que dependem da ligação.

Com o envio de reforço logístico nos últimos dias, a expectativa é de que a montagem da ponte seja entregue nesta segunda ou terça-feira (14). A obra deve garantir mais segurança e agilidade no deslocamento, restabelecendo um acesso importante para a população local.

A presença do governador e do comando militar reforça a importância da ação conjunta para acelerar os trabalhos e devolver à comunidade uma ligação fundamental para o dia a dia da região.