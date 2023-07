Governador entrega maquinários a 19 cidades para recuperar estradas

Divulgação

Para construir um Estado verde, próspero e inclusivo, o governador Eduardo Riedel entregou nesta segunda-feira, 17, maquinários agrícolas para 19 municípios, que vão ajudar na manutenção e conservação de estradas vicinais, para melhorar a segurança no tráfego e contribuir no escoamento da produção. O investimento é de R$ 15,6 milhões.

“Nosso objetivo é atender as pessoas. Este investimento é o resultado de um trabalho conjunto. O Prosolo é um programa que já aplicou mais de R$ 180 milhões em equipamentos, máquinas e patrulhas para os 79 municípios. Agora pela boa administração destes recursos nós viabilizamos mais 19 motoniveladoras”, afirmou o governador, em evento no estacionamento do Yotedy.

Ele explicou que a escolha das cidades contempladas nesta remessa teve como critério aquelas que têm maior extensão de estradas vicinais. “Um passo a mais naquela que é a condição fundamental do Estado, que é a competitividade. Boas estradas para produção, aos alunos da área rural, para o ir e vir das pessoas e segurança para quem trafega por estes locais. Nosso foco continua sendo os municípios”.

Foram entregues 19 motoniveladoras para as cidades de Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Coxim, Dourados, Iguatemi, Inocência, Jaraguari, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas.

Elas (motoniveladora) foram adquiridas por meio de saldo que o Estado tinha em convênio com o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). Este investimento faz parte do programa Prosolo (Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água) desenvolvido pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

“Tenho certeza que todos os prefeitos aqui têm esta gratidão e estamos aqui para agradecer porque estes equipamentos fazem a diferença no nosso município e no Estado. Isto aqui é a visão do progresso, da segurança, do conforto e da agilidade para escoar nossas riquezas”, afirmou o prefeito de Maracaju, Marcos Calderan.

Prosolo

O programa já atendeu nos últimos dois anos os 79 municípios do Estado, com patrulha mecanizada, motoniveladora, caminhão com caçamba, pá carregadeira e escavadeira hidráulica, para ações manutenção de estradas vicinais e conservação do solo.

“O Prosolo começou promovendo este apoio as prefeituras, em uma ação direta que buscou justamente as melhorias das estradas vicinais e estaduais. Tenho certeza que estas patrulhas estão sendo uteis aos municípios para que possamos avançar neste setor. Só com as máquinas do programa nós já recuperamos mais de 600 km fazendo aterro, principalmente curva de nível em propriedade rural”, afirmou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

Ele destacou que a aquisição dos maquinários entregues hoje trata-se de um recurso que sobrou de um convênio com o Mapa, que seria devolvido, mas como o Estado executou 100% do convênio, conseguiu reverter o valor para a compra das 19 motoniveladoras. “Todos os prefeitos têm feito uso adequado destas máquinas, por isso fomos contemplados”.

Já foram investidos R$ 202 milhões por meio do Prosolo, para distribuição de 335 equipamentos agrícolas, sendo R$ 102,8 milhões do Estado e R$ 99,6 milhões do Mapa.

O superintendente do Mapa no MS, José Antônio Roldão, afirmou que o Prosolo é um projeto muito bem elaborado e executado. “Por isso teve um saldo remanescente por economia na administração do projeto, pela eficiência do Governo do Estado em executar o convênio”.

Para o coordenador da bancada federal de MS, o deputado Vander Loubet, este é o resultado de um trabalho conjunto dos parlamentares, sem levar em conta qualquer cor partidária, mas que tem como foco atender os interesses dos municípios.

Além do governador, participaram da solenidade os senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina, os deputados federais Luiz Ovando e Vander Loubet, assim como os (deputados) estaduais Lucas de Lima, Pedro Pedrossian Neto, João César Mattogrosso e Mara Caseiro. Além dos secretários Jaime Verruck (Semadesc), Pedro Caravina (Segov) e Ana Nardes (SAD).