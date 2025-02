Governador reúne secretários para assinatura dos contratos de gestão

Para preparar as ações, projetos e programas que serão executados e desenvolvidos em Mato Grosso do Sul durante o ano de 2025, o Governo de Mato Grosso do Sul reuniu os secretários de cada área, para a assinatura dos contratos de gestão.

Na reunião de trabalho, realizada na manhã desta sexta-feira (7), o governador Eduardo Riedel destacou a importância da organização das metas e objetivos, para que população receba serviços de qualidade em todos os 79 municípios do Estado.

"Fizemos uma reunião com todos os secretários para pensar em 2025, assinar os contratos de gestão, olhar o cenário de Mato Grosso do Sul com todas as diferentes políticas públicas, e saio bastante otimista. O Estado tem proporcionado ganhos significativos em termos de políticas públicas em cada uma das suas áreas. O secretariado é extremamente comprometido, temos uma governança muito sólida, muito forte no que diz respeito a busca pela entrega do resultado", destaca Riedel, que completa.

"Eu fico feliz de ter feito a reunião, ouvido o que eu ouvi, ver os números e indicadores e assinar um novo compromisso em 2025, que dá sequência a uma série de ações que vão estruturando o Estado que cresce, desenvolve e gera oportunidade para os cidadãos sul-mato-grossenses", conclui.

O vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), também observou a importância do comprometimento de todos com a gestão estratégia do Estado. "Temos uma equipe diferenciada, um governo focado no desenvolvimento do Estado, nos resultados, e com o olhar humano".

Rodrigo Perez, titular da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), pasta responsável por articular e acompanhar a execução dos contratos de gestão, pontuou sobre a relevância das ações desenvolvidas. "É muito importante para dar credibilidade ao projeto. Então, todo mundo se envolveu, participou, e a gente conseguiu resgatar boas coisas".

Os contratos de gestão completam, este ano, dez anos de funcionamento em Mato Grosso do Sul. O secretário-executivo da Segem (Secretaria-executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo), Thaner Castro Nogueira, explicou sobre a realização das ações propostas por cada pasta, de forma organizada e eficiente.

"É importante a gente evidenciar e comprovar que realmente tem sido feito. Este é o terceiro ano de desenvolvimento, que é marcado pela execução. No ano passado conseguimos fazer a entrega de 93%, foi muito importante. A ideia é ampliar, ações de médio e longo prazo, com ações no eixo de desenvolvimento social, que é primordial para o Governo. Estamos transformando a vida da população", disse Thaner.

Os contratos de gestão têm como foco levar resultados efetivos à população, com metas e projetos definidos em cada área, para execução ao longo do ano. O objetivo é que cada pasta traga novos projetos que possam melhorar os serviços públicos e assim oferecer entregas de mais qualidade ao cidadão, em ações que transformem a sociedade e mudem a realidade do sul-mato-grossense.

Desenvolvido desde 2015 no Estado, o programa é sinônimo de sucesso e reconhecimento nacional, e venceu o Prêmio de Excelência de Competitividade 2023, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública), na categoria 'Destaque Boas Práticas'.

Os secretários e secretários-adjuntos de todas as secretarias de Estado participaram da reunião de trabalho e apresentaram parte do planejamento a ser executado em cada área durante o ano de 2025.

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul