Governador se compromete em atender demandas para valorizar os médicos-veterinários no Estado

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta sexta-feira (22) com a direção do CRMV-MS (Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS). No encontro foram discutidas medidas e ações de valorização dos médicos-veterinários que atuam na gestão estadual. Ele se comprometeu em atender as demandas da categoria.

“Foi uma reunião extremamente positiva, pois o governador é uma pessoa muito receptiva e aberta ao diálogo. Ele reafirmou que vai cumprir alguns compromissos com a categoria durante seu mandato, para valorizar este profissional que atua e contribui para o Estado”, afirmou o presidente do CRMV-MS, Thiago Leite Fraga.

Ele destacou que entre os assuntos em pauta esteve a valorização salarial dos veterinários que atuam no Governo do Estado, assim como a possibilidade de incluir nos concursos públicos estaduais a função de perito médico-veterinário. “Outro ponto discutido também é sobre a importância da presença do veterinário nos diagnósticos de maus tratos aos animais, já que somos os responsáveis por executar esta tarefa”.

Leite também citou a importância da participação dos profissionais em áreas essenciais, como na Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), no trabalho de defesa sanitária do Estado. Também aproveitou a oportunidade para agradecer ao governador em relação a atuação dos médicos-veterinários em ações conjuntas de fiscalização.

“Outra grande conquista nossa e que viemos agradecer ao governador é a valorização dos profissionais, que participam de fiscalizações junto a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) e Decom (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), que é um grande avanço”, completou Leite.