Governador visita TCE-MS para fortalecer diálogo institucional

Assessoria de comunicação TCE MS

A reunião teve como foco o fortalecimento do diálogo entre Executivo e Tribunal, com discussão sobre governança, eficiência na aplicação de recursos públicos, situação financeira do Estado e reflexos nos municípios.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Flávio Kayatt, recebeu nesta terça-feira (16) o governador Eduardo Riedel e o secretário de Governo, Rodrigo Pérez Ramos, em visita institucional à sede da Corte de Contas.

Durante o encontro, Riedel ressaltou a importância da aproximação entre gestores e o TCE-MS. “O bom diálogo tem prioridade nesse processo de construção de resultados. A postura do presidente Flávio Kayatt, de conversar e ouvir os gestores, é extremamente positiva. Isso não afasta o dever do Tribunal, ao contrário, fortalece a busca por melhores entregas à sociedade”, afirmou.

O conselheiro Flávio Kayatt reforçou a relevância da cooperação institucional. “O TCE-MS valoriza o diálogo com o Executivo, e essa aproximação fortalece a governança e impulsiona a melhoria dos serviços oferecidos à população”, destacou.

