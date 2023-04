Governo auxilia servidores de Jardim na realização do Censo Previdenciário a partir de terça-feira

Como realizar o Censo

Para assegurar a eficácia e agilidade do recadastramento, assim como em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), o Censo Previdenciário deve ser realizado, preferencialmente na modalidade on-line, por meio do site: www.censo.ms.gov.br. No portal há todas as informações, documentação necessária e passo-a-passo para realização do envio de dados de forma simples e segura. O período de atualização cadastral encerra em 28 de abril de 2023.

Para o caso de dúvidas há ainda o atendimento pelo telefone (67) 4042-1007 ou WhatsApp (67) 99630-7481.

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul