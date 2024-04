Governo brasileiro emite nota de pesar por acidente com brasileiros no Chile

O veículo, oriundo de Porto Alegre, transportava 42 pessoas / Reprodução

O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, do grave acidente com ônibus de turistas brasileiros ocorrido na madrugada de 26 de abril, no norte do Chile. O veículo, oriundo de Porto Alegre, transportava 42 pessoas. Foi confirmado o óbito de duas brasileiras e 33 nacionais ficaram feridos, 3 dos quais permanecem em estado grave.

O governo brasileiro transmite sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas, e deseja plena recuperação aos feridos. O Brasil também agradece a colaboração das autoridades competentes chilenas.

O Consulado-Geral em Santiago segue acompanhando a situação e presta assistência aos brasileiros. O plantão consular do Consulado-Geral (+56 9 9334-5103) permanece em funcionamento para atender brasileiros em situação de emergência. O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.