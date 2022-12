Governo conclui entrega de 2.624 veículos para segurança em MS

Divulgação - Chico Ribeiro

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul concluiu, nesta segunda-feira (26), a entrega de 2.624 viaturas para reforça na segurança pública.

Iniciando a última semana do ano, o governador Reinaldo Azambuja destinou 167 veículos, no Comando Geral da Polícia Militar, à PM, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e Agepen (Agência Estadual do Sistema Penitenciário). Também foi entregue mais uma aeronave, totalizando quatro novas desde 2015.

O helicóptero A2350, B3E, conhecida como Esquilo, foi adquirido ao custo de R$ 32 milhões com recursos próprios do Estado para atender toda a segurança pública de Mato Grosso do Sul, em apoio ao Harpia 02 0 prefixo PR-DOF, que está baseado na sede do Departamento de Operações de Fronteira.

Reinaldo Azambuja afirmou que os investimentos atendem uma necessidade e uma preocupação da população e lembrou que, ao assumir o governo, em 2015, encontrou viaturas “em cima do toco”, coletes vencidos e bombeiros militares precisando dividir equipamentos de proteção individual.

“Entregamos uma política de segurança pública efetiva, duradoura, com alicerces sólidos e que, com certeza, vão perpetuar com a responsabilidade que os governantes tem que ter em uma área sensível. Quando percorri Mato Grosso do Sul em 2013, com o programa Pensando MS - a gente foi ouvir as cidades, as prioridades - em 1º lugar, longe, era saúde, mas em 2º estava a segurança pública e aí procuramos colocar os investimentos importantes para fortalecer essa área da segurança pública”, disse o governador.

Além das viaturas e do helicóptero, Reinaldo Azambuja entregou, nesta segunda-feira, 6.250 pistolas Berettas.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, ressaltou que o ineditismo do volume de investimentos em segurança pública na gestão estadual. “Os maciços investimentos se tornaram rotina em Mato Grosso do Sul. Tenho 33 anos de segurança pública. Nunca tivemos tantos investimentos como o que estamos tendo agora. Não só em viaturas e embarcações, mas também em aeronaves. Estamos recebendo o nosso 3º helicóptero, dos quais dois zero. Revisamos o primeiro com motor novo e adquirimos dois aviões dos mais modernos da categoria no mundo para enfrentar fogo em todos os nossos biomas”.

Distribuição das viaturas

As 167 novas viaturas, adquiridas com recursos do Governo do Estado e do Governo Federal, vão atender todas as regiões do Estado. Elas estão distribuídas da seguinte maneira: 68 viaturas para a PM, 25 para o Corpo de Bombeiros, 8 para a Coordenadoria Geral de Perícias, 12 para a Polícia Civil e 54 para a Sejusp.