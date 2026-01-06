Governo confirma empresa privada que vai administrar Hospital Regional de MS

Empresa ofertou contraprestação mensal de R$ 15,9 milhões e administrará serviços de apoio por 30 anos; investimento total chega a R$ 7,3 bilhões
O projeto, idealizado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas do Estado, prevê um investimento total de R$ 7,3 bilhões ao longo de 30 anos / Divulgação/Governo de MS
O resultado da licitação da Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) foi publicado nesta terça-feira dia 6, no Diário Oficial do Estado, concluindo a etapa licitatória do projeto. A empresa Construcap S.A. foi homologada vencedora, com proposta de contraprestação mensal de R$ 15.909.279, valor considerado mais vantajoso para os cofres públicos.
A Construcap atuará por meio de sua subsidiária Inova Saúde, que já administra três hospitais em São Paulo no modelo de PPP. A empresa será responsável por serviços de apoio não assistenciais, como recepção, limpeza, vigilância, manutenção predial, nutrição, lavanderia e logística de insumos, entre outros.
O projeto, idealizado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas do Estado, prevê um investimento total de R$ 7,3 bilhões ao longo de 30 anos, destinados aos custos operacionais (OPEX). Além disso, estão previstos R$ 966 milhões em investimentos de capital (CAPEX) para ampliação, reforma e renovação tecnológica do complexo hospitalar.
Com as obras, a capacidade do HRMS será ampliada em 60%, totalizando 577 leitos. O número de atendimentos anuais deve saltar de 30 mil para 42 mil, e as internações aumentarão 97%, passando de 1,4 mil para 2.760 pacientes por mês.
A gestão assistencial — incluindo atendimento médico, enfermagem, exames e terapias — permanecerá sob responsabilidade do Estado, e o hospital continuará público, com atendimento 100% gratuito pelo SUS.
A Construcap terá 60 dias, a partir da publicação, para cumprir as obrigações pré-contratuais. O prazo para conclusão das obras de expansão é de dois anos, e a reforma das estruturas existentes deverá ser realizada em mais 24 meses.
O desempenho da concessionária será monitorado por indicadores de qualidade e satisfação, que influenciarão diretamente o valor da contraprestação mensal paga pelo Estado.
