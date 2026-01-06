Governo confirma empresa privada que vai administrar Hospital Regional de MS

O projeto, idealizado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas do Estado, prevê um investimento total de R$ 7,3 bilhões ao longo de 30 anos / Divulgação/Governo de MS

O resultado da licitação da Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) foi publicado nesta terça-feira dia 6, no Diário Oficial do Estado, concluindo a etapa licitatória do projeto. A empresa Construcap S.A. foi homologada vencedora, com proposta de contraprestação mensal de R$ 15.909.279, valor considerado mais vantajoso para os cofres públicos.

A Construcap atuará por meio de sua subsidiária Inova Saúde, que já administra três hospitais em São Paulo no modelo de PPP. A empresa será responsável por serviços de apoio não assistenciais, como recepção, limpeza, vigilância, manutenção predial, nutrição, lavanderia e logística de insumos, entre outros.

O projeto, idealizado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas do Estado, prevê um investimento total de R$ 7,3 bilhões ao longo de 30 anos, destinados aos custos operacionais (OPEX). Além disso, estão previstos R$ 966 milhões em investimentos de capital (CAPEX) para ampliação, reforma e renovação tecnológica do complexo hospitalar.

Com as obras, a capacidade do HRMS será ampliada em 60%, totalizando 577 leitos. O número de atendimentos anuais deve saltar de 30 mil para 42 mil, e as internações aumentarão 97%, passando de 1,4 mil para 2.760 pacientes por mês.

A gestão assistencial — incluindo atendimento médico, enfermagem, exames e terapias — permanecerá sob responsabilidade do Estado, e o hospital continuará público, com atendimento 100% gratuito pelo SUS.

A Construcap terá 60 dias, a partir da publicação, para cumprir as obrigações pré-contratuais. O prazo para conclusão das obras de expansão é de dois anos, e a reforma das estruturas existentes deverá ser realizada em mais 24 meses.

O desempenho da concessionária será monitorado por indicadores de qualidade e satisfação, que influenciarão diretamente o valor da contraprestação mensal paga pelo Estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!