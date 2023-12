Governo convoca candidatos para matrícula em cursos de formação

Viatura da Polícia Militar

Nesta segunda-feira, 11, o Governo do Estado divulgou a convocação de 780 candidatos aprovados nos Concursos do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Polícia Militar (PMMS) para a matrícula nos Cursos de Formação para Soldados e Oficiais das corporações.

O candidato aprovado em todas as fases do concurso, convocado para a matrícula no Curso de Formação para o qual foi aprovado, deverá comprovar no ato da matrícula que preenche todos os requisitos, previstos na lei 3.808/2009, mediante apresentação dos documentos solicitados.

A matrícula será presencial, não podendo ser realizada por meio eletrônico ou por terceiros, ainda que munidos de qualquer tipo de instrumento procuratório. Na ocasião, poderão ser solicitadas informações relativas à vida privada do candidato, com finalidade de subsidiar a Investigação Social.

Os convocados para a matrícula nos Cursos de Formação da Polícia Militar no deverão comparecer, no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CEFAP, localizado na Rua Maria Luiza Spengler, 240, Bairro Ana Maria do Couto, em Campo Grande. Os dias e horários estão disponíveis no edital.

Os candidatos aos Cursos de Formação de Oficial e Soldado do Corpo de Bombeiros deverão comparecer no Quartel do Comando Geral do CBMMS, localizado na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 376, Jardim América, nos horários especificados no edital de convocação.

Todos editais publicados hoje, com informações sobre a convocação, pontuação, classificação e nome dos candidatos convocados para a matrícula no curso de formação, datas, horários e documentos necessários estão disponíveis na edição n. 11.346 do Diário Oficial do Estado, nas páginas 112 a 152.