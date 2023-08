Governo de Mato Grosso do Sul lamenta morte de Aracy Balabanian

Aracy é sul-mato-grossense e viveu em Campo Grande até os 10 anos / Divulgação

Mato Grosso do Sul se despede da atriz campo-grandense Aracy Balabanian, uma grande dama das nossas artes dramáticas. Ela fez parte dos palcos de teatro e da TV brasileira por mais de 50 anos.

Dona de personagens inesquecíveis, teve que vencer a discriminação para viver para fazer teatro em uma época em que as mulheres eram criadas para serem donas de casa e cuidarem dos assuntos domésticos.

Mas foi com a ajuda da TV que o grande público conheceu a sua personagem mais famosa: a socialite decadente Cassandra, no humorístico Sai de Baixo, gravado ao vivo do Teatro Procópio Ferreira de 1996 a 2002 para a Rede Globo.

A atriz é filha de armênios que vieram para o Brasil, fugindo do genocídio promovido naquele país pelos turcos otomanos. Eles fixaram residência em Campo Grande, onde Aracy e os irmãos nasceram.

O Governo do Estado lamenta e se solidariza com fãs, amigos e familiares.