Governo de MS abre concurso com 123 vagas na Agraer e salários que passam de R$ 7 mil

Inscrições são feitas pelo site / Divulgação

A SAD (Secretaria de Estado de Administração) e a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), através da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), publicaram nesta quarta-feira (4) o edital anunciando a abertura do processo seletivo simplificado destinado à seleção de pessoal para atuação na Agraer, em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

O documento consta no Diário Oficial do Estado, no edital n. 1/2024 – SAD/SEMADESC/AGRAER, e confirma o certame voltado para a contratação de 123 profissionais com formação de nível médio e superior.

São cinco vagas para Pesquisador, distribuídas nas áreas de Medicina Veterinária, Biologia e Zootecnia, com remuneração de R$ 7.248.47, e exigência de mestrado nas áreas de pesquisa. Para Gestor Sócio Organizacional Rural são sete vagas partilhadas nas áreas de Biblioteconomia e Serviço Social e remuneração de R$ 7.248.47.

Técnico de Desenvolvimento Rural oferece 79 vagas para as áreas de Técnico Agrícola/Agropecuário, Técnico Laboratório e Agrícola/Agropecuário com ênfase em Topografia e remuneração de R$ 3.158,81. Por fim, Agente de Serviço Sócio Organizacional, exigindo apenas Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, apresenta 32 vagas e remuneração de R$ 3.158,81.

Todos os cargos são para jornada de 40 horas semanais. Das vagas destinadas a pessoa com deficiência (PcD), ao negro e ao indígena são reservados 5% para pessoas PcDs, 20% para negros, e 3% para indígenas.

As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 23 de setembro de 2024, às 17h. O candidato pode realizar a inscrição pelos sites www.spdo.ms.gov. br e www.concursos.ms.gov.br.

*Com informações da Semadesc.