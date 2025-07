Governo de MS abre consulta pública sobre novo contrato da MSGás

A consulta ficará aberta até o dia 16 de agosto / Edemir Rodrigues/EPE

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou nesta quinta-feira (17) o processo de consulta e audiência pública voltado ao novo contrato de concessão da MSGás, empresa responsável pela distribuição de gás natural no Estado. A iniciativa, publicada no Diário Oficial, tem como objetivo ampliar a participação popular e garantir maior transparência na modernização do serviço.

A consulta ficará aberta até o dia 16 de agosto de 2025, permitindo que cidadãos, instituições e especialistas contribuam com sugestões e observações sobre o futuro da regulação do setor. O governo pretende, com o novo contrato, estimular investimentos antecipados, expandir a rede de distribuição, elevar a qualidade dos serviços e impulsionar o crescimento econômico regional.

Segundo o Executivo estadual, o projeto está alinhado com padrões regulatórios modernos, nacionais e internacionais, e busca assegurar maior eficiência, sustentabilidade e segurança jurídica na prestação do serviço.

A MSGás é uma sociedade de economia mista, com o Estado como acionista majoritário, detendo 51% das ações. Os outros 49% pertencem à Commit Gás S.A., empresa privada do setor.

Como participar

Os interessados podem acessar os documentos do projeto no site oficial da EPE entre os dias 17 de julho e 16 de agosto. As contribuições devem ser encaminhadas por e-mail para epe@segov.ms.gov.br, utilizando o formulário disponível na plataforma.

A audiência pública será realizada remotamente no dia 30 de julho, a partir das 14h (horário de MS), com transmissão pelo site da TVB3. Para participar, é necessário preencher um formulário de acesso ao link da reunião.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!