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MS-345

Governo de MS abre licitação para cercar trecho de 27 km entre Anastácio e Bonito

Projeto busca diminuir atropelamentos de animais silvestres e acidentes; abertura das propostas será no dia 24 de agosto

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/08/2026 às 09:09

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MS-345, entre Anastácio e Bonito / Arquivo

O Governo de Mato Grosso do Sul abriu processo licitatório para a implantação de cercas em um trecho de 27,6 quilômetros da MS-345, entre Anastácio e Bonito. A estrutura tem como objetivo dificultar o acesso de animais silvestres à pista e, consequentemente, reduzir atropelamentos e acidentes envolvendo a fauna.

O aviso da licitação foi publicado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) no Diário Oficial do Estado da última quarta-feira (05). O valor estimado para a execução do serviço é de R$ 5.071.615,56.

De acordo com o edital, o cercamento deverá alcançar 27.618 metros da rodovia, partindo do entroncamento com a BR-419, região conhecida como “21”, em Anastácio, até o início do perímetro urbano de Bonito.

A medida busca aumentar a segurança de quem utiliza a estrada e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação da fauna. A MS-345 é uma das vias utilizadas no acesso a Bonito, importante destino turístico de Mato Grosso do Sul, e recebe fluxo de veículos ao longo do ano.

A contratação será feita por meio de concorrência eletrônica, tendo como critério de escolha o menor preço entre as empresas que cumprirem as exigências técnicas estabelecidas no edital.

A abertura das propostas está prevista para o dia 24 de agosto, às 08h30.

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