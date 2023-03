Governo de MS acompanha início dos trabalhos de consórcio no sistema rodoviário da MS-112

As operações da concessão que traz novos tempos para usuários do sistema viário, formada pela MS-112 e trechos da BR-158 e BR-436, foram iniciadas nesta semana e contam com a presença da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos) na fiscalização.

Na região, equipe da Câmara Técnica de Rodovias acompanha de perto as primeiras ações da Way 112 e da continuidade à verificação de melhorias no pavimento também na MS-306, que em abril completa três anos de concessão. Os trabalhos da Agems acontecem ao longo dessa semana, até o dia sexta-feira (31).

Na área da nova concessão, a fiscalização acompanha a mobilização e se reúne com a equipe da Way 112 - Concessionária das Rodovias do Leste MS para verificar as providências emergenciais adotadas principalmente quanto às condições críticas do pavimento em determinados trechos das três rodovias.

“O objetivo é estabelecer nestes pontos as condições mínimas para que os usuários trafeguem com segurança”, explica o coordenador Edson Alves Delgado.

Primeiros benefícios

O contrato de concessão e o Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, que formaliza a entrega do sistema rodoviário para a Way-112 e que atesta a situação atual da rodovia após vistoria, foram assinados no dia 23 de março.

A concessionária, então, começou a executar melhorias, como parte dos trabalhos iniciais previstos no contrato e no PER (Programa de Exploração da Rodovia), que envolvem as obras e serviços de recuperação emergencial no primeiro ano de concessão.

Nesse momento foram designadas equipes de conserva, que estão fazendo roçadas manuais e mecanizadas para limpezas de faixas de domínio e canteiros centrais, ampliando a visibilidade dos motoristas, e retirada de vegetação próxima às placas de sinalização vertical, o que permite a visualização e identificação para tomada de decisão do condutor.

Fiscalização ampla

O sistema da MS-112 passa a ser o segundo sob responsabilidade fiscalizatória da AGEMS. Há três anos, a Agência realiza trabalho permanente de garantia dos investimentos, obras e ações previstas no contrato da MS-306.

Uma nova etapa dessa fiscalização está em andamento. “Estamos verificando a realização dos serviços emergenciais de recuperação com tapa buracos após as grandes chuvas que caíram na região”, explica Edson Delgado. “Vamos verificar o planejamento, bem como o cumprimento dos marcos regulatórios previstos no contrato para o ano 2023”.

O diretor-presidente, Carlos Alberto de Assis, destaca o empenho da Agems com as atuais e novas concessões, dentro do programa de desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul. “A regulação é fundamental para o sucesso dos investimentos privados. Temos esse compromisso com o Estado, de garantir os melhores resultados possíveis para o cidadão”.

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul