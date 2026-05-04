Governo de MS autoriza novo concurso com 2 mil vagas para professores

Divulgação/Governo de MS

Em uma construção coletiva, de diálogo permanente com a categoria, o governador Eduardo Riedel autorizou nesta segunda-feira (4) a realização de um novo concurso para contratação de 2 mil professores para Rede Estadual de Ensino. Isto reforça o compromisso para uma educação e ensino de qualidade em Mato Grosso do Sul.

Esta assinatura ocorreu durante reunião com a direção da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de MS), na Governadoria. O encontro também contou com a presença dos secretários estaduais Hélio Daher (Educação) e Roberto Gurgel (Administração).

“Esta decisão foi construída com um diálogo aberto e constante com a categoria. A autorização para este novo concurso mostra o nosso compromisso com uma educação moderna e de qualidade no Estado, com valorização dos profissionais, e um resultado que se vê na prática, não apenas na infraestrutura das escolas, mas, principalmente, na melhoria dos nossos indicadores”, afirmou o governador.

A presidente da Fetems, Deumeires Batista de Souza, reconheceu o esforço do Governo do Estado em abrir 2 mil vagas neste certame. “Houve a compreensão do governador da necessidade do concurso e do número de vagas que é satisfatório. Nós consideramos um grande avanço na luta da categoria, que culminou nesta conquista, com vagas para professores da educação básica e ensino médio”, comemorou.

Deumeires ainda lembrou que o último concurso (professores) teve 722 vagas abertas, mas que o Governo chamou mais de 1.300 aprovados. “Ainda temos o compromisso do Governo de chamar mais aprovados desta lista de espera, antes do próximo concurso”, completou a presidente.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, explicou que o novo concurso público para professores vai suprir a demanda dentro das escolas estaduais, com vagas para ensino fundamental e médio, funcionando em um modelo diferente do anterior, já que será para todo o território de Mato Grosso do Sul e não por vagas específicas por cidades.

“Desta forma vai facilitar a vida do professor concursado que poderá concorrer em todos os municípios, de acordo com sua necessidade. Algo novo dentro daquilo que a própria categoria esperava e o Governo do Estado também chegou a conclusão que era a melhor alternativa”, descreveu.

Com a autorização para o concurso, agora o próximo passo é a definição do cronograma pela SAD (Secretaria Estadual de Administração), que vai planejar todo o processo de execução do certame, incluindo a publicação do edital e demais datas para sua realização.

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