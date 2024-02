Governo de MS confirma construção de 134 casas em Ivinhema

Com atuação eficiente e comprometida com todos os municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado conseguiu firmar parceria para a construção de 134 moradias populares em Ivinhema.

O governador, Eduardo Riedel, informou ao prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, sobre o investimento na cidade, esta manhã durante reunião com representantes do município, na Governadoria. O encontrou também serviu para definir o planejamento dos investimentos estaduais no município este ano.

O projeto habitacional faz parte da retomada do programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal, realizado pelo Ministério das Cidades. O Mato Grosso do Sul é o primeiro estado do Brasil contemplado com a nova edição.

“Assinamos o primeiro “Minha Casa, Minha Vida” do Brasil, com 194 moradias. Em Ivinhema serão 134 casas, e outras 60 em Campo Grande. Foi um esforço da bancada federal e da ministra Simone Tebet”, disse Riedel.

“Agradeço a oportunidade de Ivinhema fazer parte do programa, para beneficiar 134 famílias e o governador Eduardo Riedel, que foi fundamental por nos ajudar e se preocupar com a nossa população, mostrando comprometimento”, disse o prefeito.

Outra ação que vai beneficiar o município, é o projeto para asfaltamento do distrito de Amandina. “Já foi executada a primeira de duas etapas, que controlou erosão e realizou drenagem. Agora faltava a pavimentação, que vai ser realizada e poderá dar um conforto aos moradores do distrito”, afirmou Juliano Ferro.

Atualmente o Governo do Estado executa obras de infraestrutura de aproximadamente R$ 20 milhões em investimentos no município. “Temos demandas na infraestrutura e habitação, por isso vamos avançar em outras áreas do municipalismo, como saúde e educação”, disse o governador.

Também participaram da reunião os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Hélio Peluffo (Seilog), além de deputados estaduais, vereadores e outras autoridades do município.

Habitação

A parceria do Estado com o Ministério das Cidades para a construção de 194 moradias, 134 delas em Ivinhema, foi firmada ontem (2). A assinatura da portaria para retomada do programa “Minha Casa, Minha Vida”, que contempla MS, ocorreu em Brasília (DF), no Palácio do Planalto, com a presença dos ministros Jader Barbalho Filho (Cidades) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).

Para a construção de 194 unidades habitacionais serão investidos R$ 27,2 milhões, sendo R$ 3,5 milhões de contrapartida do Estado. No Loteamento Água Azul (Ivinhema) serão R$ 17,6 (milhões) na construção de 134 casas, com apoio do governo estadual e doação de terreno pelo município.

Já no Residencial Jardim Antártica, em Campo Grande, são mais 60 apartamentos. O valor do projeto é de R$ 9,6 milhões, sendo R$ 300 mil de aporte estadual e doação do terreno pelo município.

A expectativa é que o Estado seja contemplado em 2024 com 4.190 moradias por meio do Minha Casa, Minha Vida, com um investimento estadual previsto de R$ 74,1 milhões. Os demais programas habitacionais devem oferecer 2.529 (moradias), chegando a 6.764 novas habitações no Mato Grosso do Sul neste ano, com R$ 144,3 milhões em recursos do Estado.