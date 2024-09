Governo de MS defende preservação da biodiversidade e neutralização de carbono

Evento no Bioparque Pantanal / Álvaro Rezende/Governo do Estado

O governador Eduardo Riedel participou nesta sexta-feira (27) da abertura do Simpósio sobre os 45 anos da regularização da profissão de “Biólogo” no Brasil. Durante o evento destacou que o Estado tem uma política de preservação da biodiversidade e a busca por neutralizar as emissões de carbono até 2030.

“Construímos um planejamento estratégico para Mato Grosso do Sul, que tem quatro diretrizes: prosperidade, tecnologia, verde e inclusivo. Na vertente do verde buscamos neutralizar as emissões de carbono até 2030 em todas as atividades do Estado, com a preservação da nossa biodiversidade, atrelado a economia. Este cenário está transformando nosso Estado”, afirmou o governador.

Biólogo por formação, o governador Eduardo Riedel aproveitou o evento para contar sua história na profissão. “Era apaixonado por genética desde criança, foi quando decidi fazer o curso de Biologia na universidade. Fiz mestrado na área de zootecnia e melhoramento genético animal para produção e ao assumir os negócios da família, muito da evolução foi em função dos princípios desta formação, não apenas o respeito a vida, mas a necessidade de se estudar, buscar informação e conhecimento”.

O governador foi inclusive um dos 20 nomes homenageados durante o evento, que reconheceu personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da Biologia e a regulamentação da profissão.

Evento

Realizado no auditório do Bioparque Pantanal, o simpósio “O Biólogo e os 45 Anos de Regulamentação da Profissão” tem como objetivo destacar a importância da atuação desses profissionais na preservação e conservação da vida. Além das homenagens, o evento contará com a presença de autoridades políticas e acadêmicas que se reunirão para debaterem os avanços e desafios enfrentados pelos biólogos ao longo dos anos.

O simpósio é promovido pelo Conselho Regional de Biologia da 1ª Região (SP, MT, MS), com apoio do Bioparque Pantanal.

“A profissão de bióloga é a que vai garantir o futuro do nosso planeta. De uma conservação e um meio ambiente adequado. Porque se a gente não tiver um bio saudável, oceano limpo, não vai ter chuva por exemplo no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Pensar na conservação do meio ambiente para garantir a vida humana na Terra. Precisamos cuidar da nossa casa, para garantir o nosso futuro”, afirmou André Camille Dias, presidente do Conselho Regional de Biologia.

Ele inclusive destacou que a biologia tem muito a contribuir com o Pantanal. “Este ecossistema está sofrendo muito nos dias de hoje, a biologia vai ser fundamental para conseguirmos obter respostas e ter enfrentamentos mais adequados. Trazer soluções, conciliar o desenvolvimento nacional, observando as técnicas e tecnologias modernas, que preservação nosso patrimônio ambiental”.

*Com informações do Governo do Estado.