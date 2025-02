Governo de MS destaca papel do cooperativismo na economia regional

Bruno Chaves

O governador Eduardo Riedel ressaltou a importância do setor cooperativista para o crescimento econômico de Mato Grosso do Sul durante sua participação no Show Rural Coopavel, evento realizado em Cascavel (PR) nesta quarta-feira (12). O encontro reúne lideranças do setor e discute inovações, investimentos e parcerias estratégicas.



“Mato Grosso do Sul vem crescendo a uma taxa elevada, e isso se deve, em parte, ao empreendedorismo dos paranaenses, especialmente por meio das cooperativas. Estamos aqui para reconhecer esse papel e conversar sobre as oportunidades no nosso Estado”, afirmou Riedel.



O governador destacou que as cooperativas são parceiras fundamentais do sistema econômico sul-mato-grossense e citou projeções otimistas para o Estado. “Temos um crescimento previsto de 4,5% para o próximo ano, com uma série de indicadores positivos. Assim como o Paraná, Mato Grosso do Sul também tem o cooperativismo como um dos pilares do desenvolvimento”, disse.



Parcerias e investimentos

Durante o evento, Riedel participou da primeira reunião ordinária de 2025 das diretorias da Ocepar (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná) e da Fecoopar (Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná). O encontro contou com a presença do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e teve como foco os investimentos do setor cooperativista para este ano e possíveis parcerias entre os governos estaduais.



O Show Rural Coopavel, que começou na segunda-feira (10) e segue até sexta-feira (14), espera receber 350 mil visitantes do Brasil e de outros países. O evento conta com uma exposição alusiva ao Ano Internacional das Cooperativas, celebrado ao longo de 2025, destacando a relevância do cooperativismo globalmente e sua contribuição para a inovação tecnológica e sustentabilidade.



Cooperativismo em MS

O setor cooperativista está presente em 77 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, com 136 cooperativas registradas distribuídas nos sete ramos do cooperativismo. O setor gera 14,6 mil empregos diretos no Estado.



O ramo agropecuário lidera em número de cooperativas, com 62 unidades, seguido pelo setor de crédito, com 16 cooperativas. Para fortalecer esse segmento, o Governo do Estado mantém programas de incentivo, como o Procoop (Programa de Desenvolvimento do Cooperativismo), que impulsiona os investimentos no setor. Em 2024, os investimentos do programa chegaram a R$ 2 bilhões.



Com uma base cooperativista sólida e apoio governamental, Mato Grosso do Sul se consolida como um dos estados mais promissores para o crescimento econômico sustentável e colaborativo.