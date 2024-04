Governo de MS e Caixa definem projetos

Com projetos em desenvolvimento nas áreas de habitação e saneamento básico, Mato Grosso do Sul se prepara para expandir a execução de ações que vão melhorar a vida da população.

O governador, Eduardo Riedel, recebeu o presidente da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos Vieira, na manhã desta sexta-feira (19), em uma reunião técnica para discutir os futuros investimentos do Estado e as parcerias com o apoio da instituição.

No encontro o Governo do Estado apresentou alguns dos projetos já em execução e sinalizou as próximas ações que devem receber financiamento da Caixa.

“Foi conversado sobre as oportunidades na área de habitação e de saneamento. A Caixa apresentou o que pode oferecer. Foi uma reunião mais técnica nesse sentido, do Governo reforçar as operações, as parcerias que já existem”, explicou a diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular), Maria do Carmo Avesani Lopez.

O Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado do Brasil a ser contemplado com a nova edição o programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal. Em fevereiro, o Governo do Estado firmou parceria com o Ministério das Cidades para construção de 194 moradias em Ivinhema (134) e Campo Grande (60), como parte da retomada do programa habitacional no país.

“A Caixa veio fazer um reforço, para dizer que é sempre parceira nas operações e se comprometeu em dar agilidade nas operações que estão em fase de negociação, análise para a finalização. Eu destaco o subsídio para que as famílias do Estado, que queiram adquirir um financiamento, podem obter a entrada, no caso de imóvel financiado”, explicou Maria do Carmo.

Outra frente de trabalho do Estado – com financiamento da Caixa em alguns projetos – é na área do saneamento básico. “São novos investimentos em água, que tem cobertura universal nos municípios que atendemos, e não pode faltar. Temos um compromisso com a manutenção da excelência dos serviços oferecidos. Os investimentos são para melhorar a captação, reservação e distribuição”, disse o diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Renato Marcílio.



Este ano o Governo do Estado deve investir aproximadamente R$ 130 milhões rem recursos próprios e vai receber mais R$ 77 milhões em financiamento da Caixa para atender nove municípios.

O secretário Hélio Peluffo (Seilog) também participou da reunião juntamente com outros executivos da CaiXa, Augusto Vilhalba (superintendente de Rede), Márcio Fonseca (superintendente de Governos), Thiago Barros (superintende de Habitação) e Carlos Fábio (gerente de Governo).