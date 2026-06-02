Acessibilidade

02 de Junho de 2026 • 14:49

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Governo de MS e Google vão oferecer inteligência artificial nas escolas rurais

Dentro deste pacote ainda tem a criação do CEP Rural, que vai beneficiar milhares de produtores

Da redação

Publicado em 02/06/2026 às 10:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Governo de MS

Com objetivo de melhorar cada vez mais o aprendizado nas escolas, o governador Eduardo Riedel assinou parceria com a gigante mundial de tecnologia Google, para utilizar inteligência artificial (Gemini) nas escolas da Rede Estadual de Ensino. Este modelo inédito leva tecnologia e inovação para dentro da sala de aula. Dentro deste pacote ainda tem a criação do CEP Rural, que vai beneficiar milhares de produtores.

O evento ocorreu nesta segunda-feira (1º), no auditório da Governadoria. Chamado de “Raízes do Futuro – Tecnologia e inovação para construir o amanhã”, a iniciativa tem uma junção de inteligência artificial, conectividade e inovação. A transformação digital é um dos pilares da gestão estadual.

Para educação a parceria vai beneficiar 190 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE), com ferramentas de inteligência artificial desenvolvidas pelo Google, incluindo o Gemini e o Google Workspace for Education. A proposta busca ampliar o acesso à tecnologia em sala de aula, fortalecer o ensino digital e oferecer novas ferramentas pedagógicas para alunos e professores.

“Esta parceria com o Google segue os objetivos do Estado, que é entregar uma ferramenta que já faz parte da sociedade. A Inteligência Artificial já está nas escolas e agora a gente vai universalizar isto com direcionamento, porque além de contribuir com o aluno, vamos abrir vagas de capacitação de cinco mil professores da Rede Estadual. Não podemos resistir a evolução e tecnologia. Tenho que agradecer a todos que fizeram parte deste processo”, afirmou o governador.

Riedel ressaltou que a secretárias e as ações do Governo do Estado estão conectadas e trabalham em rede justamente para atender melhor a população, com transformação digital. “Seguimos com estes projetos de inovação e modernização pensando no cidadão. Acredito que com esta parceria estamos dando mais um passo na construção de um sistema de inovação presente, para garantir um ambiente promissor para nossa juventude. E neste processo os professores continuam com um papel essencial”.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, destacou que a IA é um grande desafio para educação. “O Governo do Estado acerta muita nesta parceria com o Google porque a gente dá um passo à frente e começar a trabalhar com os nossos estudantes. Um novo desafio é justamente atuar com a inteligência artificial, que vem para contribuir no aprendizado. É trabalhar com o uso adequado e ético desta ferramenta”.

CEP Rural

Para levar inclusão e facilitar o acesso ao homem do campo, o governador apresentou durante o evento o “CEP Rural”, iniciativa que cria um endereço digital para as propriedades rurais.

A iniciativa atende diretamente o setor produtivo ao facilitar rotas, entregas e deslocamentos, mas também possui forte caráter de cidadania ao permitir que produtores rurais tenham um endereço formal e possam acessar serviços mais comuns nas áreas urbanas.

Atualmente, 84.921 propriedades rurais possuem perímetro descrito, o que representa mais de 98% da área total do Estado. Além disso, 24.056 propriedades já contam com sede georreferenciada via base do Cadastro Ambiental Rural (CAR), permitindo acelerar a implantação da primeira etapa do projeto.

A meta inicial é criar o CEP Rural para estas 24.056 propriedades até o final do ano, com código de localização, identificação oficial da via de acesso, integração territorial digital e possibilidade de localização em plataformas digitais.

A estrutura será integrada a órgãos como Imasul, Iagro, Agraer, Agesul, Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar e SES (Secretaria de Estado de Saúde). Empresas privadas e serviços de logística também poderão utilizar a base por meio da integração com plataformas de navegação.

“Pode parecer algo simples, mas é muito importante para quem vive na área rural. No campo as pessoas moram naquele lugar, mas ainda não tem seu endereço. Este CEP Rural é antes de tudo uma ação de cidadania. Ganha a possibilidade de dar a estes produtores este endereço, que declara a existência daquele lugar, para receber mercadorias e a partir deste momento tem acesso a uma série de serviços”, ponderou Artur Falsete, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Inovação e Sustentabilidade

A programação também conta com a apresentação da Adecoagro sobre o projeto de Mineração de Bitcoin em Ivinhema, que tem a construção de um moderno datacenter no Estado, reforçando ainda mais o potencial de Mato Grosso do Sul na atração de investimentos tecnológicos e sua inserção na economia digital.

Esta proposta foi viabilizada com a participação do Governo do Estado no processo de atração do investimento, licenciamento ambiental e condições positivas para o avanço da planta em Mato Grosso do Sul.

O projeto consolida uma iniciativa de uma nova plataforma de inovação, combinando energia limpa, infraestrutura digital, eficiência operacional e desenvolvimento regional, com aproveitamento da geração própria de energia da Adecoagro e a disponibilidade de recursos hídricos.

“Nosso projeto do Data Center visa validar toda a nossa estrutura e tentar aplicar novos desenvolvimentos de tecnologia. Hoje o projeto visa com uma estrutura voltada para a mineração do Bitcoin, utilizando energia limpa proveniente da cana-de-açúcar. Inicialmente o projeto ele vai utilizar 10 megawatts de energia com 1280 equipamentos de mineração. A data de início de operação ali aproximadamente nossa previsão é pro dia 1° de julho. Destino do projeto é buscar eficiência energética”, afirmou o gerente de projetos da Adecoagro, Matheus Lechuga.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Embrapa Gado de Corte

Nova chefia da Embrapa Gado de Corte projeta inovação e avanços para a pecuária

ECONOMIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 16 milhões

SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 10 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Cultura

Festival debate futuro da mídia digital e inteligência artificial

Publicidade

ENERGIA

Conta de luz continuará com acréscimo da bandeira amarela em junho

ÚLTIMAS

Desenvolvimento

Prefeitura de Anastácio entrega ambulância no assentamento Monjolinho

O veículo fortalece os serviços de saúde e garante mais agilidade e segurança no transporte de pacientes

Saúde

Aquidauana promove 11ª Conferência Municipal de Saúde em 12 de junho

Evento acontece no auditório da Câmara Municipal a partir das 13h, com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil"

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo