Governo de MS e Google vão oferecer inteligência artificial nas escolas rurais

Divulgação/Governo de MS

Com objetivo de melhorar cada vez mais o aprendizado nas escolas, o governador Eduardo Riedel assinou parceria com a gigante mundial de tecnologia Google, para utilizar inteligência artificial (Gemini) nas escolas da Rede Estadual de Ensino. Este modelo inédito leva tecnologia e inovação para dentro da sala de aula. Dentro deste pacote ainda tem a criação do CEP Rural, que vai beneficiar milhares de produtores.

O evento ocorreu nesta segunda-feira (1º), no auditório da Governadoria. Chamado de “Raízes do Futuro – Tecnologia e inovação para construir o amanhã”, a iniciativa tem uma junção de inteligência artificial, conectividade e inovação. A transformação digital é um dos pilares da gestão estadual.

Para educação a parceria vai beneficiar 190 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE), com ferramentas de inteligência artificial desenvolvidas pelo Google, incluindo o Gemini e o Google Workspace for Education. A proposta busca ampliar o acesso à tecnologia em sala de aula, fortalecer o ensino digital e oferecer novas ferramentas pedagógicas para alunos e professores.

“Esta parceria com o Google segue os objetivos do Estado, que é entregar uma ferramenta que já faz parte da sociedade. A Inteligência Artificial já está nas escolas e agora a gente vai universalizar isto com direcionamento, porque além de contribuir com o aluno, vamos abrir vagas de capacitação de cinco mil professores da Rede Estadual. Não podemos resistir a evolução e tecnologia. Tenho que agradecer a todos que fizeram parte deste processo”, afirmou o governador.

Riedel ressaltou que a secretárias e as ações do Governo do Estado estão conectadas e trabalham em rede justamente para atender melhor a população, com transformação digital. “Seguimos com estes projetos de inovação e modernização pensando no cidadão. Acredito que com esta parceria estamos dando mais um passo na construção de um sistema de inovação presente, para garantir um ambiente promissor para nossa juventude. E neste processo os professores continuam com um papel essencial”.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, destacou que a IA é um grande desafio para educação. “O Governo do Estado acerta muita nesta parceria com o Google porque a gente dá um passo à frente e começar a trabalhar com os nossos estudantes. Um novo desafio é justamente atuar com a inteligência artificial, que vem para contribuir no aprendizado. É trabalhar com o uso adequado e ético desta ferramenta”.

CEP Rural

Para levar inclusão e facilitar o acesso ao homem do campo, o governador apresentou durante o evento o “CEP Rural”, iniciativa que cria um endereço digital para as propriedades rurais.

A iniciativa atende diretamente o setor produtivo ao facilitar rotas, entregas e deslocamentos, mas também possui forte caráter de cidadania ao permitir que produtores rurais tenham um endereço formal e possam acessar serviços mais comuns nas áreas urbanas.

Atualmente, 84.921 propriedades rurais possuem perímetro descrito, o que representa mais de 98% da área total do Estado. Além disso, 24.056 propriedades já contam com sede georreferenciada via base do Cadastro Ambiental Rural (CAR), permitindo acelerar a implantação da primeira etapa do projeto.

A meta inicial é criar o CEP Rural para estas 24.056 propriedades até o final do ano, com código de localização, identificação oficial da via de acesso, integração territorial digital e possibilidade de localização em plataformas digitais.

A estrutura será integrada a órgãos como Imasul, Iagro, Agraer, Agesul, Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar e SES (Secretaria de Estado de Saúde). Empresas privadas e serviços de logística também poderão utilizar a base por meio da integração com plataformas de navegação.

“Pode parecer algo simples, mas é muito importante para quem vive na área rural. No campo as pessoas moram naquele lugar, mas ainda não tem seu endereço. Este CEP Rural é antes de tudo uma ação de cidadania. Ganha a possibilidade de dar a estes produtores este endereço, que declara a existência daquele lugar, para receber mercadorias e a partir deste momento tem acesso a uma série de serviços”, ponderou Artur Falsete, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Inovação e Sustentabilidade

A programação também conta com a apresentação da Adecoagro sobre o projeto de Mineração de Bitcoin em Ivinhema, que tem a construção de um moderno datacenter no Estado, reforçando ainda mais o potencial de Mato Grosso do Sul na atração de investimentos tecnológicos e sua inserção na economia digital.

Esta proposta foi viabilizada com a participação do Governo do Estado no processo de atração do investimento, licenciamento ambiental e condições positivas para o avanço da planta em Mato Grosso do Sul.

O projeto consolida uma iniciativa de uma nova plataforma de inovação, combinando energia limpa, infraestrutura digital, eficiência operacional e desenvolvimento regional, com aproveitamento da geração própria de energia da Adecoagro e a disponibilidade de recursos hídricos.

“Nosso projeto do Data Center visa validar toda a nossa estrutura e tentar aplicar novos desenvolvimentos de tecnologia. Hoje o projeto visa com uma estrutura voltada para a mineração do Bitcoin, utilizando energia limpa proveniente da cana-de-açúcar. Inicialmente o projeto ele vai utilizar 10 megawatts de energia com 1280 equipamentos de mineração. A data de início de operação ali aproximadamente nossa previsão é pro dia 1° de julho. Destino do projeto é buscar eficiência energética”, afirmou o gerente de projetos da Adecoagro, Matheus Lechuga.

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