Governo de MS incentiva servidores na busca de soluções inovadoras

O primeiro colocado receberá um prêmio de R$ 12 mil, o segundo vencedor R$ 8 mil, e o terceiro lugar receberá R$ 6 mil / Arquivo

Apresentar soluções inovadoras no serviço público e incentivar boas práticas. Estes são alguns dos objetivos do Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, promovido pelo Governo do Estado e que está na 19ª edição este ano. No total, 185 propostas estão concorrendo ao Prêmio em dinheiro, cujo o resultado será revelado em solenidade no dia 19 de novembro.

"O prêmio incentiva práticas que aprimorem a eficiência, qualidade e modernização dos serviços prestados à população, promovendo uma administração pública mais ágil e eficaz", explica o secretário de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul, Frederico Felini.

O secretário ainda ressalta que o prêmio incentiva práticas que aprimorem a eficiência, qualidade e modernização dos serviços prestados à população, promovendo uma administração pública mais ágil e eficaz.

"Com esta iniciativa incentivamos nosso servidores na busca de soluções para os problemas diários, além de valorizar os servidores, reconhecendo suas iniciativas e desempenho, e promovendo novos conhecimentos em gestão pública", acrescenta Felini.

É a primeira vez que a servidora Viviane Gorete Sônego, de 43 anos, se increve no Prêmio. A advogada, que está serviço púbico há quase 3 anos, conta que o Prêmio é uma oportunidade para que o servidor e a servidora pública tenha a experiência de pertencimento dentro órgão público.

"Nós servidores fazemos parte no sentido de desenvolvermos ideias para a melhoria na entrega de resultados, por meio de novas competências e habilidades, refletindo o engajamento como parte da mudança. O prêmio tem este poder, de alterar a cultura institucional, lançando um desafio com vistas à promoção de uma gestão administrativa e operacional mais moderna, célere e integrada", descreve a assessora.

Andréa Vanessa Milbrat ocupa o cargo de técnico organizacional da carreira SAD (Secretaria Estadual de Administração) e entrou no serviço público por meio de concurso em 2014. E foi na SAD que se deparou com o desafio de gerenciar um processo de trabalho que exigia uma otimização e maior eficiência para atender de forma mais ágil e eficaz as necessidades da administração pública.

"E foi assim que surgiu a ideia de desenvolver um sistema web voltado para a otimização deste processo. Embora o projeto não tenha sido concluído naquele ano, eu continuei trabalhando na ideia e em 2023 tive a alegria de ser premiada em primeiro lugar nesse concurso de inovação na gestão pública. Fui premiada na categoria de ideias inovadoras do eixo gestão, com o trabalho intitulado 'Virtualização do processo de reembolso'", conta Andréa Milbrat, que nesta edição a servidora participa novamente do Prêmio, com um projeto sobre flexibilização e trabalho híbrido em período de férias escolares.

O concurso compreende duas modalidades: 'Práticas Inovadoras de Sucesso' e 'Ideias Inovadoras Implementáveis'. Poderão ser premiados até 24 propostas.

Na modalidade 'Práticas Inovadoras de Sucesso' serão escolhidos trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas já implementadas, provenientes do esforço e do conhecimento do servidor ou de um grupo de servidores, com resultados mensuráveis, considerados inovadores em relação às práticas anteriores, com foco em ações voltadas ao serviço público e a sociedade.

"Enquadram-se aqui, produtos, processos ou serviços inovadores", acrescenta Felini.

Já na modalidade 'Ideias Inovadoras Implementáveis', a intenção é premiar ideias que ainda não foram implementadas, mas que podem vir a ser utilizadas no âmbito público estadual, com foco em ações voltadas exclusivamente às soluções para o serviço público.

As duas modalidades compreende 4 eixos, baseados nos pilares da gestão estadual (Inclusivo, Verde, Digital e Próspero): Desenvolvimento Social; Produção, Competitividade e Integração; Inovação e Sustentabilidade; e Governança e Gestão para Resultados.

A premiação está dividida da seguinte forma para cada eixo. O primeiro colocado receberá um prêmio de R$ 12 mil, o segundo vencedor R$ 8 mil, e o terceiro lugar receberá R$ 6 mil. No total, serão distribuídos R$ 208 mil.

O XIX Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública é uma iniciativa do Governo do Estado e coordenado pela Escola de Governo de Mato Grosso do Sul e conta com a colaboração da SAD (Secretaria de Estado de Administração), Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), UEMS (Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul).

*Com informações da Comunicação do Governo de MS