Governo de MS inicia Movimento Maio Amarelo em favor da segurança no trânsito

Durante o mês de maio, o Governo do Estado, por meio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), junto aos diversos órgãos ligados ao trânsito, realiza uma série de ações pelo Movimento Maio Amarelo. Ações de educação em fiscalização acontecerão em diversos municípios do Estado, com objetivo de mobilizar a sociedade para segurança viária.

A abertura do Movimento Maio Amarelo, em Campo Grande, será na terça-feira (02), na Câmara Municipal, com uma mobilização em frente ao prédio, a partir das 7h30. Em seguida, a solenidade de abertura será realizada no plenário, às 8h, com a presença de autoridades ligadas ao trânsito e demais instituições. O evento também será aberto à população.

Em todo o Estado, o Detran-MS está mobilizando o comércio local para apoiar o Movimento Maio Amarelo, envolvendo os comerciantes, que serão estimulados a produzirem uma vitrine toda amarela no Dia “D”, que será dia 13 de maio. O objetivo é que os comerciantes sejam um canal de comunicação com a sociedade chamando a atenção com a vitrine amarela. Algumas das melhores vitrines do estado serão compartilhadas nas Redes Sociais do Detran-MS.

Ainda no Dia “D”, uma grande ação de educação será realizada na avenida 14 de julho e no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. “Queremos mobilizar os comerciantes para que eles sejam nossos parceiros nessa mobilização. Visitamos os lojistas da 14 de julho durante a semana e muitos estão dispostos a apoiar o movimento”, conta a diretora de Educação do Detran-MS, Andrea Moringo.

Em Campo Grande, o Detran-MS participa, junto do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), da Corrida e Caminhada dos Correios, que será realizada no dia 20 de maio, no Parque das Nações Indígenas. E do encerramento do Movimento Maio Amarelo, que acontece no dia 31 de maio, com um cerimônia de entrega de medalhas na Câmara Municipal de Campo Grande.

No interior, diversas ações de educação e fiscalização serão realizadas pelo Detran-MS, junto aos órgãos de trânsito municipais. Cidades como Dourados, Três Lagoas, Aquidauana, Sidrolândia, entre outras, estão mobilizando a sociedade local. “Estamos empenhados em trabalhar com ações em todo o estado. Queremos uma mobilização geral para que possamos levar essa reflexão sobre a segurança viária para todo sul-mato-grossense”, explica o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Junior.

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul