Governo de MS investe R$ 16 milhões em Rio Verde

Chico Ribeiro

Com foco na gestão municipalista e no compromisso de levar desenvolvimento a todas as regiões do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), lançou mais um importante investimento em infraestrutura urbana no município de Rio Verde de Mato Grosso, localizado na região norte do Estado.

O investimento estimado é de R$ 16.252.397,03, com a abertura da licitação prevista para o dia 12 de maio de 2025, às 8h30 (horário local). O edital e seus anexos podem ser consultados nos sites da Agesul (www.agesul.ms.gov.br) e do Governo Federal (www.gov.br/pncp/pt-br).

Para executar obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos bairros Coronel Mariano, Ouro Verde 02 e Semiramis, serão executados 5.340 metros de drenagem e 33.800 metros quadrados de novo asfalto, beneficiando 22 ruas com melhorias significativas na infraestrutura urbana, mobilidade e qualidade de vida da população.

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, esse é mais um exemplo da atuação do Governo em parceria com os municípios, priorizando investimentos que chegam diretamente à população.

“Estamos levando desenvolvimento para onde ele é mais necessário. A pavimentação e drenagem em Rio Verde fazem parte da nossa missão de melhorar o acesso, fortalecer a logística local e oferecer mais qualidade de vida. O Governo do Estado segue trabalhando de forma municipalista, com responsabilidade e visão de futuro”, declarou.

O Governo de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com uma infraestrutura mais moderna, segura e eficiente, promovendo a integração regional e fortalecendo os municípios como protagonistas no desenvolvimento do Estado.