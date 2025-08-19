Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 09:05

Euler de Azevedo e Tamandaré

Governo de MS investe R$ 2,4 milhões em reordenamento viário

Licitação será aberta para contratar empresa

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 06:47

Paulo Klaizer

Convênio assinado pelo Detran-MS e pela Prefeitura de Campo Grande garantiu o reordenamento viário da rotatória das avenidas Euler de Azevedo e Tamandaré. Com a assinatura do convênio, será aberto o processo licitatório e, em seguida, começarão as obras, que devem ser entregues no prazo de um ano.

Para o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande, Paulo da Silva, “foram feitas várias tratativas com o Detran e agora chegou o momento de executar. O projeto está pronto, o dinheiro está na conta e temos o prazo de um ano para entregar a obra finalizada”.

O valor da obra ficou em R$ 2.440.397,75, recurso que já está na conta da Prefeitura de Campo Grande, que providenciará a abertura da licitação.

Para o diretor-executivo do Detran-MS, João César Matogrosso, trata-se de um anseio antigo da população. Segundo ele, “a requalificação das rotatórias de Campo Grande é uma importante obra para dar maior fluidez ao trânsito na região, demonstrando o compromisso do Governo do Estado e do Detran-MS em salvar vidas e cuidar das pessoas”.

O convênio é resultado do municipalismo ativo do Governo do Estado que, juntamente com o Detran-MS vem firmando parcerias essenciais com os municípios de Mato Grosso do Sul para melhorar a mobilidade urbana e atender demandas da população, sempre com a preocupação de reduzir acidentes e a melhorar o trânsito em Campo Grande.

