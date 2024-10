Governo de MS investe R$ 4,7 milhões na MS-162 e ligação em Maracaju

Governo do Estado homologou a licitação da obra / Divulgação

Com o compromisso de fortalecer o municipalismo, promover o desenvolvimento regional e trazer mais segurança para quem chega em Maracaju pela MS-162, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul homologou a licitação da obra de um novo investimento significativo no município.

A obra de infraestrutura urbana contempla a pavimentação asfáltica e a drenagem de águas pluviais na interseção da rodovia MS-162, no anel rodoviário, com o prolongamento da Avenida João Pedro Fernandes.

O investimento total é de R$ 4.704.999,92, reforçando o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento de Maracaju, uma das cidades estratégicas para o crescimento econômico do Estado.

O aviso de homologação da licitação, que está sob a responsabilidade da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) e da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), foi publicado na edição desta quarta-feira (16) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O projeto ainda visa melhorar o fluxo de veículos, facilitando a travessia de Maracaju de um extremo ao outro. A Avenida João Pedro Fernandes, conhecida pelo seu modelo com canteiro central, meio-fio e iluminação, será ampliada para se conectar ao novo anel viário próximo à entrada da Escola Agrícola de Maracaju.

Esse prolongamento não só modernizará a infraestrutura viária da cidade, mas também desempenhará um papel vital na melhoria da mobilidade urbana para os cerca de 45 mil habitantes do município.

A obra é um exemplo de política que vem sendo executada no Governo de municipalismo ativo, onde os recursos são aplicados nos municípios e as necessidades locais são priorizadas, promovendo um ambiente de desenvolvimento equilibrado em todas as regiões.

A previsão é de que, com a conclusão da obra, a cidade passe a contar com uma infraestrutura mais moderna e eficiente, beneficiando não apenas os habitantes locais, mas também fortalecendo o corredor logístico de Mato Grosso do Sul na região.

Cm informações da Comunicação Seilog/Agesul