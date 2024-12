Governo de MS investiu mais de R$ 250 milhões em 126 escolas da Rede

Governo do Estado

O Governo do Estado, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), investiu nos últimos dois anos mais de R$ 250 milhões em reformas e ampliações em 126 escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) em 52 municípios. O foco é na modernizar as unidades e oportunizar melhorias na qualidade de ensino dos estudantes.

“A educação é prioridade em nossa gestão, fator chave para alcançarmos nossos objetivos, de trazer o desenvolvimento que projetamos para Mato Grosso do Sul. São escolas com estruturas adequadas e modernas para nossos servidores que contribuirão para o aprendizado e melhoria na qualidade de ensino dos nossos estudantes”, afirma o governador Eduardo Riedel.

Em execução

Para 2025, a atual gestão tem como meta concluir a execução de 44 reformas de unidades escolares da REE em 28 municípios de Mato Grosso do Sul, com investimentos de mais de R$ 188 milhões.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, lembra aos estudantes, servidores e responsáveis que “uma obra não é apenas o prédio, mas sim dignidade, onde os estudantes terão excelência na qualidade de aprendizagem e os professores terão condições de lecionar com um ponto de referência e orgulho de se ter um ambiente de trabalho satisfatório. Por intermédio de política municipalista, temos o compromisso de transformar o ambiente mais acolhedor aos nossos estudantes de Mato Grosso do Sul”, enfatiza.

Reformas

Para a realização das intervenções, reformas e construções, a equipe de engenharia e arquitetura da SED ouve as solicitações dos gestores, analisa todas as demandas e também visita cada unidade escolar, avaliando os pontos que necessitam passar por reforma.

As revitalizações são feitas para proporcionar um ambiente escolar de qualidade. “Os diretores solicitam e nós fazemos um levantamento de tudo que é necessário para melhorar a infraestrutura de cada unidade, contribuindo assim, com a aprendizagem dos alunos”, afirma Andressa Salicano, arquiteta da Cogesp (Coordenadoria de Infraestrutura, Fiscalização e Gestão de Obras Públicas).

Com os investimentos, o estudante recebe uma escola estruturada, tornando as atividades mais atrativas e estimulantes, pois a aprendizagem não se resume apenas à teoria em sala de aula, somando com experiências práticas e as atividades extracurriculares, bem como um ambiente renovado e revitalizado.

O atendimento aos alunos com necessidades especiais também é uma das prioridades. Para esse público, as reformas visam possibilitar o melhor acesso por meio de itens como, corrimãos, rampas, piso tátil, banheiros e espaços comuns da escola adaptados para condições específicas.

Em junho foi entregue a reforma da Escola Estadual Indígena Antônio Alves de Barros, localizada na aldeia Alves de Barros – município de Porto Murtinho, no valor de R$ 1,2 milhão, sendo R$ 1.048 milhão de reforma parcial com acessibilidade e R$ 220 mil em equipamentos.

“ É um sonho realizado a entrega da reforma da nossa unidade escolar, tenho um pedido especial para estudantes, professores, administrativos, coordenação, para que todos consigamos cuidar e conservar a nossa escola, o nosso patrimônio“, salientou a diretora Blenda Lena Rodrigues Santos.

R$ 25 milhões em Anastácio

No último dia 10 de dezembro foi entregue R$ 25,4 milhões em reformas e equipamentos para 4 unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino), no município de Anastácio, EE Carlos Drummond de Andrade, EECIM Maria Corrêa Dias, EE Indígena Guilhermina da Silva e a EE Deputado Carlos Souza Medeiros, beneficiando diretamente 1.5 mil estudantes.

A EE Carlos Drummond de Andrade recebeu R$ 10,7 milhões em investimentos de reforma e adequações. A unidade atende 161 estudantes matriculados em turmas que vão do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, todas em período integral.

Escolas modelo

Governo de MS está construindo duas novas escolas nos municípios de Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, no valor de R$ 30,3 milhões, com objetivo de facilitar a circulação e otimizar o uso dos espaços, além de proporcionar uma maior integração.

Em Ribas do Rio Pardo, para atender a demanda de crescimento acelerado, impulsionado pela construção de uma das maiores fábricas de celulose do mundo, está sendo construída uma nova unidade escolar, no valor de R$14,9 milhões.

“Tive a alegria de conhecer o terreno em que a nova unidade escolar está sendo erguida, em parceria com o município de Ribas do Rio Pardo, que segue um planejamento específico que foi desenvolvido para atender as necessidades atuais” lembra o secretário Hélio Daher.