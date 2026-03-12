A alfabetizaÃ§Ã£o e o letramento na lÃ­ngua materna com um material didÃ¡tico como esse Ã© um avanÃ§o / DivulgaÃ§Ã£o/Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), lançou nesta semana a 'Coletânea MS Alfabetiza Indígena', proposta que nasceu junto à Fadeb (Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação Básica) para compor o programa MS Alfabetiza e atender crianças indígenas Guarani-Kaiowá de escolas localizadas na região sul do Estado.

Inicialmente, a coletânea vai beneficiar mais de 1 mil estudantes das Escolas Municipais Polo Indígena Mbo’eroy Guarani Kaiowá e a Escola Municipal Mbo’erenda Ypyrendy, garantindo alfabetização adequada em língua materna para estudantes até o 2º ano do Ensino Fundamental, quando passa a ser uma disciplina específica.

"Esse é um material inédito no Brasil, que chega para fortalecer a Educação Escolar Indígena nas unidades do Cone Sul do Estado. Uma produção que nos enche de orgulho e que traz ainda mais significado ao processo de alfabetização das crianças indígenas, valorizando a identidade cultural e a língua materna", destacou o secretário estadual de Educação, Hélio Daher.

A coletânea foi entregue para prefeitos e gestores municipais de Educação na quarta-feira (11), durante a programação do I Seminário Estadual voltado para discussão de metas e apresentação de resultados das iniciativas realizadas no Estado com foco na alfabetização na idade certa.

Professora indígena, Katiuce Cáceres Nelson ressaltou que essa articulação começou há dois anos, quando a iniciativa passou a ser obrigatória no currículo do programa MS Alfabetiza. Ela aponta ainda que a coletânea só traz benefícios. "O MS Alfabetiza Indígena não vai beneficiar somente a minha escola, mas todas as escolas municipais e estaduais que tenham estudantes indígenas em fase de alfabetização", destacou a professora, presente no evento quarta-feira.

Já para o cacique Flaviano Franco, a Coletânea MS Alfabetiza Indígena é um apoio pedagógico fundamental para que o estudante possa aprender melhor e ainda manter valores culturais dos antepassados. “A alfabetização e o letramento na língua materna com um material didático como esse é um avanço para nossa comunidade”, afirmou.

A incorporação de materiais pedagógicos específicos, respeitando as particularidades linguísticas culturais e sociais dos povos indígenas, é uma demanda da SED para atender as escolas indígenas do Estado. A iniciativa é voltada ao fortalecimento da alfabetização por meio da Educação Intercultural, favorecendo melhorias na Educação Básica das comunidades indígenas do Estado.

"Este lançamento é um marco histórico em razão do reconhecimento étnico e cultural do nosso Estado e um aceno ao cenário nacional em respeito aos povos originários", disse a coordenadora de Modalidades Específicas da SED, Tania Milene Nugoli.

Durante o lançamento, o secretário Hélio Daher também mencionou que a Educação de Mato Grosso do Sul segue avançando com indicadores positivos, investimentos e com um olhar especial para a valorização da diversidade cultural do Estado.

"Temos orgulho de ser um dos estados que mais cresce no Brasil, graças à uma gestão focada em uma Educação para todos. Seguimos investindo em todas as frentes, aqui destacando essa parceria com os municípios, sem deixar ninguém para trás", finalizou.

Entre as autoridades presentes do lançamento da coletânea, estiveram ainda a diretora-presidente da Fadeb/MS, Cecilia Motta, o prefeito de Jaraguari e representante da Assomasul, Cláudio Ferreira da Silva, a secretária municipal de Educação de Itaquiraí e presidente da Undime-MS, Silvia Patrícia Freire, e o diretor-executivo da Associação Bem Comum, Veveu Arruda.

