Governo de MS lança licitação de R$ 146 milhões para asfaltar trecho da MS-316

O valor estimado da obra é de R$ 146,7 milhões / Chico Ribeiro/Gov de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul abriu licitação para pavimentar um trecho de 38 quilômetros da rodovia MS-316, entre os municípios de Chapadão do Sul e Inocência, no nordeste do estado. O aviso foi publicado nesta segunda-feira, 30 de junho, pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), no Diário Oficial. O investimento estimado é de R$ 146,7 milhões, com financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Considerada uma rota essencial para o escoamento da produção agrícola, especialmente das cadeias de silvicultura e citricultura, a MS-316 deverá ganhar infraestrutura compatível com o crescimento econômico da região. Um dos grandes motores desse desenvolvimento é o megaprojeto da empresa Arauco, que planeja instalar uma fábrica de celulose em Inocência. O empreendimento está orçado em cerca de R$ 28 bilhões e deve gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos.

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, a pavimentação atende a uma demanda histórica da região. “Esse é um eixo importante para o setor de celulose e para a agropecuária. Com a obra, vamos melhorar a logística, reduzir custos e fortalecer a economia local e estadual”, destacou.

Com pouco mais de 8 mil habitantes, Inocência vive a expectativa de uma transformação profunda em sua estrutura socioeconômica. A chegada de novos empreendimentos e a melhoria da malha viária devem impulsionar o comércio, atrair serviços e ampliar oportunidades de trabalho na cidade e arredores.

Segundo a Agesul, o trecho que será asfaltado vai da ponte sobre o Rio Indaiá Grande até o limite do perímetro urbano de Inocência. Hoje, a rodovia é utilizada principalmente por caminhões que transportam insumos agrícolas. A pavimentação também inclui a construção de pontes de concreto sobre o Ribeirão Formigas, o Rio das Morangas e o Córrego São José, além de obras de drenagem e dispositivos de segurança.

A licitação será realizada na modalidade de concorrência eletrônica e segue o regime de empreitada por preço unitário. A abertura das propostas está marcada para o dia 17 de julho, às 8h30, por meio do portal eletrônico da Agesul. O edital completo pode ser consultado no site oficial da agência e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!