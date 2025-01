Governo de MS lança licitações de R$ 34 milhões em obras de infraestrutura

Chico Ribeiro

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), lança uma série de licitações que representam um investimento superior a R$ 34,8 milhões em obras de infraestrutura urbana.



As ações contemplam seis municípios: Paranaíba, Vicentina, Jaraguari, Glória de Dourados, Dourados e Anaurilândia, reforçando o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população sul-mato-grossense.



Os editais, publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (14) e disponíveis no site da Agesul e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), incluem intervenções como pavimentação, recapeamento asfáltico e implantação de drenagem de águas pluviais.



As licitações abrangem obras como a 3ª etapa do recapeamento em diversas ruas no município de Paranaíba (R$ 10.781.239,17); recapeamento em diversas ruas no município de Vicentina (R$ 3.120.637,26); implantação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Otaviano Pereira, em Jaraguari (R$ 4.866.593,55); recapeamento em diversas ruas em Glória de Dourados (R$ 2.393.481,30); pavimentação e drenagem no Jardim Guaicurus – parte 02 – no município de Dourados (R$ 10.977.566,51) e pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversos bairros no município de Anaurilândia (R$ 2.719.878,24).



O secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, ressalta a importância do pacote de licitações.



"Começamos o ano com muito trabalho. Essas obras são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento urbano, garantindo mais segurança, conforto e melhores condições de tráfego para a população. A gestão do governador Eduardo Riedel está empenhada em promover infraestrutura de qualidade, respeitando os prazos e as necessidades de cada município", afirma o secretário.



O governador Eduardo Riedel enfatiza o caráter municipalista da gestão, destacando que os investimentos atendem diretamente às demandas das cidades.



"O Governo do Estado tem como prioridade fortalecer os municípios e atender as necessidades reais da população. Essas obras não são apenas números ou contratos; são investimentos que chegam até a vida das pessoas, transformando bairros, melhorando o transporte, a mobilidade urbana e trazendo mais dignidade às comunidades", assegura o governador.



Com a execução das obras, o Governo do Estado reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a infraestrutura como alavanca para a qualidade de vida e o progresso econômico. A população dos municípios contemplados será diretamente beneficiada por serviços de pavimentação e melhorias urbanas.



As licitações seguem os critérios estabelecidos pela nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) e serão realizadas em formato de concorrência eletrônica, garantindo transparência e competitividade no processo de seleção. As aberturas dos envelopes estão previstas para os dias 3 e 4 de fevereiro de 2025, em horários específicos para cada edital.



Os interessados podem acessar os editais e seus anexos por meio do site oficial da Agesul (www.agesul.ms.gov.br) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.gov.br/pncp).