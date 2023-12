Governo de MS lança programa que dará mil mudanças de CNH com custo zero

Governo de MS

Ascensão profissional, oportunidade única e melhor salário. Com este pensamento Cielton Vieira entrou no programa “Voucher Transportador”, que vai garantir a ele a mudança na sua carteira de habilitação da categoria “D” para “E”, com custo zero.

Neste pacote ainda tem capacitação e qualificação gratuita e mudança de função na sua empresa, o que vai lhe permitir uma renda maior.

O programa desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação vai pagar a mudança na categoria (D e E) para mil motoristas no Estado, que após esta qualificação terão acesso as vagas disponíveis no mercado de trabalho.

Cielton conheceu o programa pela televisão e logo se animou em participar desta iniciativa que vai mudar sua vida profissional. “É uma oportunidade única, quando descobri logo quis participar. Se não fosse o programa seria complicado trocar de categoria, porque não é barato. Nem todo mundo tem este dinheiro disponível. Eu por exemplo deixaria para depois”, contou.

Ele já trabalha há 11 anos no setor de transporte e na sua atual empresa desde 2015. Começou na função de ajudante, por não ter experiência comprovada na carteira. Depois se tornou motorista. Agora com a mudança (carteira) e qualificação poderá mudar de função e começar a dirigir as carretas da empresa.

“A empresa me deu a oportunidade de ser motorista, mas só com veículos permitidos até a categoria D, agora vou mudar para E, e assim dirigir as carretas. Meu objetivo é começar com as viagens aqui dentro do Estado, depois vou almejar ainda Programa.

Programa

Realizado pelo Governo do Estado, o programa inovador tem parceria com o “Sistema S” pelo Sest Senat, que promove a capacitação dos profissionais.

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS) tem papel efetivo na questão das aulas e exames para troca de categoria.

Na primeira etapa foram abertas 660 vagas, sendo 410 candidatos classificados para Campo Grande, 100 a Três Lagoas, 40 em Dourados, 50 para Ribas do Rio Pardo, além de Corumbá (20), Chapadão (20) e São Gabriel do Oeste (20).

A procura foi expressiva por parte da população, tanto que recebeu 7.339 inscrições. No ano que vem novos selecionados terão acesso a esta oportunidade única.