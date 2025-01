Governo de MS oferece cursos gratuitos para servidores públicos e comunidade

Cursos gratuitos / Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Escolagov (Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), inicia o ano de 2025 com uma ampla oferta de cursos na modalidade de Ensino a Distância (EAD). Destinados a servidores públicos estaduais e cidadãos interessados em ampliar conhecimentos, as capacitações abordam temáticas atuais e relevantes nas áreas de Gestão Pública, Licitações, Produtividade e Educação Financeira.

Para participar, os interessados devem acessar o Portal de Cursos da Escolagov pelo endereço www.cursos.ms.gov.br. No site, basta clicar em "catálogo de cursos" para conhecer as opções disponíveis. Quem ainda não possui cadastro pode criar uma conta na plataforma clicando em "cadastrar" e preenchendo os dados solicitados.

Após o registro, uma senha inicial será enviada por e-mail para acesso ao sistema. Dúvidas sobre inscrições, validação ou acesso aos cursos podem ser esclarecidas pelo e-mail: ead@escolagov.ms.gov.br.

Essa é uma oportunidade para ampliar conhecimentos e habilidades de forma mais prática, contribuindo para a formação de profissionais preparados e cidadãos mais capacitados para o mercado de trabalho. Ao final da capacitação, os participantes receberão certificado emitido pela Escola de Governo, declarando a qualificação e habilitação no curso.

Confira os principais cursos:

Termo de Referência - TR

Carga horária: 4 horas

Descrição: Capacitação sobre a elaboração de Termos de Referência conforme a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e legislação estadual.

Objetivo: Ensinar a redigir Termos de Referência com informações completas e precisas, baseando-se em Estudo Técnico Preliminar e garantindo a qualidade dos processos de contratação pública.



Pesquisa de Preços

Carga Horária: 4 horas

Descrição: Curso voltado à realização eficiente e justificada de pesquisas de preços, conforme exigências da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

Objetivo: Capacitar sobre o procedimento de pesquisa de preços, diferenciando-a da pesquisa de mercado, com foco na legislação vigente.



Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos

Carga horária: 30 horas

Descrição: Curso com sete módulos abordando a Lei nº 14.133/2021, incluindo planejamento da contratação, pesquisa de preços, dispensa, inexigibilidade e gestão de contratos.

Objetivo: Apresentar de forma detalhada os processos de contratação pública, enfatizando o planejamento e a responsabilização dos agentes envolvidos.



Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos

Carga horária: 5 horas

Descrição: Capacitação sobre a gestão e fiscalização de contratos administrativos, com foco no papel do gestor e do fiscal.

Objetivo: Orientar sobre as responsabilidades e boas práticas na fiscalização contratual para garantir eficiência nos processos administrativos.



Excel Básico

Carga horária: 20 horas

Descrição: Curso introdutório sobre a ferramenta Microsoft Excel, com aplicação prática em áreas administrativas, financeiras e comerciais.

Objetivo: Ensinar o uso básico do Excel, como montagem de planilhas, fórmulas, gráficos e organização de dados.



Estudo Técnico Preliminar - ETP

Carga horária: 5 horas

Descrição: Capacitação sobre a elaboração de Estudo Técnico Preliminar, com base na Lei nº 14.133/2021 e suas aplicações.

Objetivo: Ensinar a produzir estudos técnicos eficientes para identificar soluções que atendam às necessidades administrativas.



Educação Financeira Básica

Carga horária: 40 horas

Descrição: Curso sobre planejamento financeiro pessoal, com estratégias práticas para controle de despesas e criação de hábitos financeiros saudáveis.

Objetivo: Ajudar os participantes a gerenciar melhor suas finanças pessoais e familiares, visando estabilidade econômica.



Contratação Direta por Inexigibilidade

Carga horária: 5 horas

Descrição: Capacitação sobre as situações e cuidados legais para aplicar a inexigibilidade em contratações públicas.

Objetivo: Esclarecer os conceitos e requisitos necessários para conduzir processos de inexigibilidade com segurança jurídica.



Contratação Direta por Dispensa de Licitação

Carga horária: 5 horas

Descrição: Curso sobre hipóteses legais e cuidados para aplicação da dispensa de licitação em contratações diretas.

Objetivo: Ensinar a identificar e justificar situações de dispensa, conforme previsto na legislação.

Agentes Envolvidos no Processo de Contratações e

Respectivas Responsabilidades

Carga horária: 6 horas

Descrição: Capacitação sobre a atuação de agentes no processo de contratação pública e suas responsabilidades legais.

Objetivo: Orientar sobre governança, segregação de funções e controle de agentes públicos no processo licitatório.

*Com informações da Comunicação Escolagov