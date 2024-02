Governo de MS promove 279 agentes de segurança patrimonial

Com objetivo de valorizar o servidor público e contribuir com sua ascensão profissional, o Governo do Estado publicou nesta terça-feira (6) no Diário Oficial do Estado a promoção de 279 agentes de segurança patrimonial.

O governador Eduardo Riedel assinou a promoção funcional horizontal por merecimento aos servidores que são integrantes da carreira Segurança Patrimonial. Eles fazem parte do quadro permanente do Governo do Estado e estão lotados na SAD (Secretaria Estadual de Administração). Ao todo são 750 agentes estaduais.

A promoção se refere aos interstícios computados até 31 de dezembro de 2021, com validade a contar a partir de 1º de julho de 2022. As mudanças foram de classe B para C, de C para D e alguns servidores de D para E.

“Era uma demanda e uma conquista da categoria que foi atendida pelo Governo do Estado. Vai melhorar a remuneração destes servidores contemplados, isto ajuda bastante. O diálogo com o Governo está produtivo e estamos sendo bem atendidos. Em breve vamos discutir ainda a reestruturação da carreira”, afirmou o presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial Estadual (Sindasp), Oriovaldo Duarte.

Desde o início da sua gestão, o governador destacou que vai promover uma política de valorização dos servidores estaduais, para que tenham ascensão na carreira e crescimento profissional enquanto estiverem no serviço público. Também busca um diálogo aberto com as categorias em relação a questão salarial e melhorias na estrutura e ambiente de trabalho.