Governo de MS prorroga período de emergência ambiental

Uma das justificativas é a continuidade das condições climáticas extremas que favorecem a propagação de focos de incêndios florestais sem controle
Combate a incêndio no Pantanal em 2024 / Foto: Agência de Notícias de MS
O Governo de Mato Grosso do Sul decretou a prorrogação até 30 de novembro do período de emergência ambiental no Estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (18).
As justificativas para a prorrogação giram em torno da saúde pública. São elas:
A continuidade das condições climáticas extremas que favorecem a propagação de focos de incêndios florestais sem controle, sobre qualquer tipo de vegetação, acarretando riscos à saúde pública, à segurança da população e ao meio ambiente;
A previsão para o período de temperaturas máximas superando os 38ºC, de umidade relativa do ar frequentemente inferior a 15% e longa estiagem, com mais de 30 dias corridos sem chuva significativa;
Nota técnica do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alertando para risco extremo de incêndios florestais, agravado pela irregularidade na distribuição das chuvas nos próximos meses.
Em março deste ano, o governo já havia decretado que o cenário ambiental seria considerado emergencial pelo período de 180 dias. O prazo venceria em 23 de setembro.
Assim, decreto permite que o governo dispense licitação para comprar bens e itens que forem necessários para prevenir ou lidar com situações relacionadas ao quadro.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Segurança
Ações do Setembro Amarelo chegam à zona rural e escolas de Anastácio
Trabalhador rural cai de cavalo durante lida e sofre fratura exposta no Pantanal
Escola rural de Corumbá é uma das 30 finalistas no MS Alfabetiza
Libertadores
Jogo aconteceu em Buenos Aires na noite de quarta-feira (17)
Pautado
Foram 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS