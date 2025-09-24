Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 14:35

Edital

Governo de MS realiza leilão eletrônico de 42 bovinos em outubro

Da redação

Publicado em 24/09/2025 às 10:04

Atualizado em 24/09/2025 às 10:18

Edital - O Pantaneiro

A Secretaria de Estado de Administração (SAD) de Mato Grosso do Sul anunciou a realização do Leilão Eletrônico nº 001/2025, marcado para o dia 23 de outubro, às 15h (horário de Brasília) e 14h no horário de MS. O pregão será conduzido pelo leiloeiro Jonas Gabriel Antunes Moreira, inscrito na JUCEMS sob o nº 088, e ocorrerá de forma online pela plataforma www.mgl.com.br.

De acordo com o edital, serão ofertados 42 semoventes bovinos. Os animais estão disponíveis para visitação no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), localizado no km 12 da rodovia UEMS-Aquidauana.

As visitas poderão ser realizadas nos dias 22 e 23 de outubro, das 9h às 12h (horário de Brasília) e das 8h às 11h (horário de MS). A visitação é aberta aos interessados e faz parte das condições obrigatórias do processo para que os participantes conheçam previamente os bens disponíveis.

O leilão será totalmente eletrônico, permitindo que interessados de diferentes regiões possam participar. Os lances serão feitos diretamente pelo site da empresa responsável, que também disponibiliza o edital completo e todas as informações sobre o certame.

Segundo a SAD, a iniciativa faz parte da política de gestão patrimonial do Estado, que prevê a alienação de bens considerados inservíveis ou excedentes, com o objetivo de dar maior eficiência ao uso dos recursos públicos.

Mais detalhes sobre as condições de participação e as regras do certame podem ser consultados no portal www.mgl.com.br ou pelo telefone 0800-242-2218.

Confira o edital na íntegra:

